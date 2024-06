Les prévisions météorologiques annoncent que la France n'aura pas d'été cette année

Alors que le mois de juin s’achève dans une dizaine de jours, la météo en France est loin d'être de saison. En effet, aucun signe du ciel n’annonce l’arrivée de l’été et de nombreux français qui préparent leurs vacances estivales s’interrogent : à quand le soleil de l’été s’installe enfin dans le pays ?

En France, à l’instar de la majorité des pays d’Europe, ce mois de juin est marqué par un climat instable. En plus de la vague de fraîcheur enregistrée dans plusieurs régions de la France, les intempéries sont également au rendez-vous. Selon les prévisions météorologiques, cette situation pourrait se prolonger durant le mois de juillet.

Alors que cette semaine marque l'arrivée officielle de l'été, le ciel français a été marqué par une instabilité qui ne rassure guère les estivants. En effet, cette deuxième décade de juin a été marquée par un climat chaotique accompagné d'une baisse des températures dans le nord et le nord-ouest de la France. Ce recul du mercure est essentiellement dû à un phénomène météorologique nommé « décrochage polaire ».

Pour les derniers jours de juin, une nette amélioration de la météo devrait être constatée sur l’ensemble de la France. À partir de la semaine prochaine, la situation météo va s'améliorer, sous l’effet du retour de l'anticyclone des Açores. Ainsi, soleil et chaleur modérée concerneront l'ensemble du territoire français à partir de lundi ou mardi prochain, rapportent nos confrères de Meteored.

Vers un mois de juillet instable sur le plan météorologique

L’arrivée de cet anticyclone va donc apporter son lot de chaleur sur la France. L'été va donc s'installer la semaine prochaine, n'épargnant aucune région. C'est dans le sud du pays que les températures attendues devraient être les plus élevées. Cependant, cette embellie du ciel pourrait être qu'éphémère. « En fonction des modèles, la durée de cette période stable varie entre 3 et 6 jours » expliquent nos confrères.

Selon les prévisions météorologiques, les intempéries devraient faire leur retour à la fin du mois de juin, et celles-ci devraient se prolonger au cours de la première semaine du mois de juillet. En effet, les dernières tendances envisagent l'installation d'une situation de goutte froide (dépression d'altitude avec de l'air froid) pour la semaine du 1er au 7 juillet. Soit le même climat instable que celui des dernières semaines et des derniers mois.



Cette instabilité pourrait demeurer entre le 8 et le 14 juillet avec l’installation d'une situation de goutte froide qui va apporter des chutes de pluie, en particulier sur la moitié nord du pays. Pendant ce temps, la situation devrait s'améliorer dans les régions méridionales sous l'effet de l'anticyclone. Les hautes pressions en provenance des Açores devraient davantage s'étendre sur plusieurs régions de la France au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet.

L’été va-t-il enfin s’installer en France ?

Ainsi donc, selon toujours Meteored, les conditions s'annoncent estivales, entre le 15 et le 21 juillet, dans la moitié sud de la France, avec une chaleur modérée, voire temporairement forte. Dans la région nord, le temps sera de saison, c'est-à-dire avec de belles éclaircies et de rares précipitations, le tout avec des températures estivales. Mieux encore, cette tendance estivale devrait se maintenir pour la fin du mois et donc le début des Jeux Olympiques de Paris, entre le 22 et le 28 juillet.

Mais attention, le début du mois d’août sera marqué sous le signe d’incertitude. Des gouttes froides annoncées pour début août pourraient mettre davantage de temps à se dissiper dans le nord du pays. Par conséquent, ces régions de la France risquent de ne pas connaître des températures estivales. D'après les tendances actuelles, c'est un été tardif que connaîtra la France cette année.