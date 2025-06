Pourquoi The Weeknd change de nom ? La star canadienne clôt un chapitre pour renaître

Le chanteur canadien The Weeknd change son identité artistique pour revenir à son nom de naissance, Abel Tesfaye. À 33 ans, cet artiste né de parents éthiopiens a officialisé cette transition sur ses réseaux sociaux, touchant ainsi ses 17 millions d’abonnés Twitter et 55,6 millions de followers Instagram. Ce changement marque un tournant décisif dans sa carrière musicale et créative. La star internationale souhaite clore définitivement le chapitre The Weeknd pour entamer une nouvelle phase artistique sous sa véritable identité.

The Weeknd devient Abel Tesfaye : une renaissance artistique en marche

Cette transformation identitaire profonde répond à un besoin personnel exprimé par l’artiste lui-même. Dans une interview accordée au magazine W, Abel Tesfaye décrit ce processus comme « une expérience cathartique ». Le chanteur canadien a clairement manifesté son intention de « tuer The Weeknd », estimant avoir « dit tout ce qu’il pouvait dire » sous ce pseudonyme. Cette décision reflète une volonté de réinvention créative après une décennie de succès phénoménal sur la scène musicale internationale.

Avant d’abandonner définitivement son nom de scène, l’artiste prévoit néanmoins un « chant du cygne » avec un dernier album sous l’identité The Weeknd. Son prochain projet musical intitulé « Hurry Up Tomorrow » s’accompagnera d’un thriller psychologique du même nom, mettant en vedette Jenna Ortega et Barry Keoghan. Ses récentes collaborations, comme « São Paulo » avec la chanteuse brésilienne Anitta ou « Timeless » avec Playboi Carti, témoignent déjà d’une évolution personnelle et artistique caractéristique des parcours inspirants dans l’industrie musicale.

De la musique au cinéma : l’expansion artistique d’une star mondiale

Ce changement de nom s’inscrit dans une diversification créative plus large. Abel Tesfaye analyse désormais le monde du cinéma et de la production audiovisuelle. Sa participation à la série HBO « The Idol » constitue un exemple frappant de cette évolution. Dans cette production présentée au Festival de Cannes, il incarne Tedros, un gourou de secte, aux côtés de Lily-Rose Depp. L’artiste canadien n’est pas seulement acteur mais également co-scénariste et producteur de cette série développée avec Sam Levinson, le créateur d’Euphoria.

Tesfaye a évoqué la difficulté de jongler entre son personnage scénique The Weeknd et son rôle de Tedros dans la série. Cette tension créative entre ses différentes identités artistiques a probablement catalysé sa décision de revenir à son nom d’origine, simplifiant ainsi sa navigation entre différents projets artistiques.

Le parcours exceptionnel d’un artiste aux multiples records

The Weeknd s’est imposé comme l’une des figures majeures de la pop et du R&B des années 2010-2020. Son album « After Hours » (2020) a conquis le monde entier grâce au tube « Blinding Lights », devenu le morceau le plus écouté sur Spotify cette année-là. Avec plus de 75 millions de disques vendus, quatre Grammy Awards et sept certifications diamant, le chanteur canadien a marqué l’industrie musicale de son empreinte.

Premier artiste à dépasser 100 millions d’écoutes mensuelles sur Spotify, il a néanmoins dû affronter les défis liés à la célébrité. Des problèmes de santé mentale et un incident marquant en septembre 2022, où il a perdu sa voix en plein concert, ont révélé la pression considérable associée à son statut international. Ces épreuves personnelles ont vraisemblablement nourri sa quête de renouveau et sa décision de tourner la page The Weeknd.