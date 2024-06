Pourquoi la Nasa bloque le retour du vaisseau Boeing ? Et que deviennent les astronautes qui y sont surplace ?

Dans les confins de l'espace, le Starliner de Boeing réserve bien des surprises et des prolongations inattendues.

Le suspense s'intensifie dans l'espace alors que la Nasa annonce un report inattendu pour le retour du Starliner de Boeing sur Terre. Prévu initialement pour une mission éclair à la Station Spatiale Internationale (ISS), le vaisseau prolonge son séjour pour des raisons techniques. Les enjeux sont élevés, les astronautes en attente et les experts en alerte. Une nouvelle étape se profile, entre maîtrise et incertitude, dans l'évolution de ce projet spatial aux multiples défis.

Le Starliner en orbite prolongée, mais pourquoi ?

La Nasa a récemment annoncé que le Starliner de Boeing, amarré à la Station Spatiale Internationale (ISS) depuis le 6 juin, verra son retour sur Terre reporté à juillet. Initialement prévu pour 1 semaine de stationnement, la mission du Starliner a été prolongée à plusieurs reprises, finissant par le maintenir amarré à l'ISS pendant près d'1 mois.

Ce retard a pour but d'éviter tout conflit avec 2 sorties dans l'espace prévues les 1er et 2 juillet, qui pourraient perturber le processus de désamarrage. De plus, il offre aux astronautes du Starliner, Barry "Butch" Wilmore et Sunita "Suni" Williams, l'opportunité de passer en revue les systèmes de propulsion du vaisseau.

Bien que la date exacte de départ du Starliner ne soit pas encore fixée et qu'aucune mission de ravitaillement ou de rotation des équipages ne soit prévue avant mi-août, la Nasa affirme qu'il n'y a aucune urgence grâce aux réserves suffisantes à bord de l'ISS. Steve Stich, responsable du programme Commercial Crew de la Nasa, a précisé que le Starliner peut rester amarré jusqu'à 45 jours, assurant ainsi une marge de manœuvre confortable.

Les défis techniques de Starliner s'accumulent dans l'espace

Le Starliner accumule les pépins techniques, retardant une fois de plus son départ prévu pour le 25 juin. Avec des reports successifs depuis le 13 juin, les problèmes rencontrés lors du vol aller et les fuites d'hélium persistent. La fiabilité du véhicule est remise en question, malgré les efforts de la Nasa et de Boeing pour résoudre les problèmes.

Une évaluation approfondie du Starliner était initialement prévue pendant son amarrage à l'ISS, mais le temps s'est avéré insuffisant pour traiter tous les problèmes mécaniques. La prolongation du séjour du Starliner est donc nécessaire pour recueillir davantage de données et prendre des décisions éclairées. Selon Steve Stich, « il est primordial de se baser sur les données pour gérer les problèmes rencontrés ».

Des recommandations seront formulées lors d'une prochaine conférence de presse de la Nasa, où les résultats de la revue seront communiqués à Boeing. Le Starliner reste sous surveillance, en attente de solutions pour assurer son bon fonctionnement avant un nouveau départ.