Il vit dans sa voiture, un inconnu lui offre un camping-car

Il y a quelques jours, on vous racontait l’histoire de cet homme aux Etats-Unis qui marchait 17 kilomètres par jour pour aller au travail. Émus ses collègues lui avaient offert une voiture. Plus proche de nous cette fois, dans le Nord de la France, une histoire encore plus incroyable vient de trouver son épilogue. Un sans-abri qui vivait dans la rue depuis 2011 a qui on a offert un camping-car.

Un article dans la presse locale

Tout commence le 12 février dernier. Le journal local, La Voix du Nord, rédige un article présentant Philippe, cet homme qui vit depuis 2011 dans sa voiture sur le parking d’un supermarché Auchan. Le véhicule est en très mauvais état, l’homme se retrouve régulièrement soumis aux éléments naturels. Pourtant, il travaille. Âgé de 38 ans, il est agent d’entretien et attend désespérément qu’un logement social lui soit attribué. Chaque jour il y est “entre trois couches de couvertures, des conserves et ses affaires de toilette” comme le relate le quotidien.

Dans un premier temps, c’est une cagnotte qui est mise en ligne sur le site Leetchi (à laquelle il est encore possible de participer). Puis, ému par l’histoire, un homme décide de faire un peu plus. Cet homme, est tout d’abord resté anonyme avant d’être identifié. David Butin est âgé de 71 ans. Ancien sapeur-pompier, il possède un camping-car qu’il souhaitait vendre. Le véhicule a plus de 30 ans et est incapable de rouler. Mais, il devrait s’avérer beaucoup plus confortable en attendant que le logement soit enfin disponible.

Philippe commente heureux :

Je ne le connais pas du tout, je ne l’ai jamais vu mais je le remercie beaucoup !

Il ne reste plus désormais qu’à trouver où garer le véhicule. Cela devrait être solutionné dans les prochains jours.