Valenciennes : Les jeunes enfants se rendent au bloc opératoire en voiture électrique !

L’idée est formidable et redonne le sourire à des enfants qui sont malades et qui doivent malheureusement se rendre au bloc opératoire. C’est l’hôpital de Valenciennes qui a lancé cette action qui remporte un franc-succès auprès des jeunes patients.

Les médecins ont constaté que les enfants sont extrêmement angoissés lors de leur transport en brancard les menant de leur chambre au bloc opératoire. Pour les aider à se détendre et éviter cette source de stress, l’équipe médicale a eu une très bonne idée. En effet, depuis quelques jours, les jeunes patients peuvent se rendre au bloc opératoire en voiture électrique.

Une idée originale et efficace

Trois petites voitures électriques ont été installées dans l’hôpital de Valenciennes, dans le nord de la France. Elles ont été offertes par le personnel de l’hôpital et par les joueurs du club de football de la ville. Les petits bolides sont électriques et télécommandés, et particulièrement originaux. En effet, on trouve une voiture rose, une verte et une noire, et elles sont même décapotables !

Les jeunes patients sont extrêmement enthousiastes. Ils savent exactement laquelle ils vont prendre pour se rendre au bloc opératoire. On le lit plus du tout la peur dans leur regard, mais plutôt l’excitation de piloter ces engins ! Le projet séduit également les parents qui avouent que voir leur enfant partir au bloc avec le sourire est rassurant.

Les enfants peuvent conduire ces petites voitures et sont accompagnés d’un brancardier. Il s’agit de dédramatiser l’hôpital pour ces jeunes patients. Le chef du service de chirurgie ambulatoire de l’hôpital avoue que l’idée est excellente :

Ils vont au bloc sans stress. C’est une façon ludique de leur faire penser à autre chose.

Peut-être que cette initiative va donner l’idée à d’autres hôpitaux en France ? On trouve ça génial, et vous ?