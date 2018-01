Retour sur les plus beaux mouvements de solidarité de cette année 2017

On se demande souvent quand on lit les actualités si certaines personnes ne tournent pas rond ! De fait, cette année 2017 a été marquée par de tragiques événements. L’équipe de MinuteNews a décidé de revenir sur des moments positifs de cette année car oui il y en a eu !

Haïti : Pour aider son enfant muet, il crée un incroyable robot

Cette jolie histoire se passe en Haiti. Un petit garçon de trois ans est atteint de mutisme et son papa soucieux du bien-être de son fils a décidé de lui construire un robot. Il a créé ce robot avec des objets de récupération car la famille a peu de moyens.

Avec beaucoup de patience et de ténacité, le père de famille a réussi à construire ce robot doté d’une certaine intelligence. En effet, afin de créer un échange avec le petit garçon, il a connecté le robot à la banque de son Google Now.

Et ça fonctionne car le robot peut répondre à plusieurs questions connues dans sa base de données. Pour un prix défiant toute concurrence (45 euros), ce père de famille a donné de la joie à son fils ! D’ailleurs, le petit garçon a fait des progrès considérable et il commence à sortir de son silence ! Une histoire qui fait du bien à lire.

Ce couple de sans-abri va sortir de la rue grâce à un incroyable mouvement de solidarité sur les réseaux sociaux

Comme quoi les réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient ! Ce couple de septuagénaire sans domicile fixe a été pris en photo par un inconnu. L’histoire aurait pu s’arrêter là mais c’est sans compter sur la magie qui s’est opérée lorsque la photo a été publiée sur les réseaux sociaux. En effet plus de 22 000 retweets ont permis de faire pleuvoir des dizaines d’offres d’hébergement ou d’emploi pour ce couple. Comme quoi Twitter ne sert pas que les idiots!

Si vs pouvez aider ce couple!Qui vit ds la rue. Vers l avenue de Wagram à Paris. Il y a son numero sur la pancarte #solidarite #ONPDP #HELP pic.twitter.com/r98w8BNJ0D — Chloe Safra (@ChloeSafra) October 28, 2017

Ces enfants en chaise roulante ont eux aussi droit à leurs déguisements pour Halloween !

Qui a dit que le handicap ne permettait pas de vivre pleinement ? Vous allez constater par vous-même que ces enfants ont la joie de vivre malgré leur différence. Halloween est une grande fête aux Etats-Unis et se déguiser est de coutume. Des parents ont voulu que leurs enfants vivent comme il se doit ce moment de fêtes ! Et malgré leur handicap, ces petits bonshommes et ces petites demoiselles ont certainement passé un moment extraordinaire grâce à la créativité de leurs parents ! Bravo à eux.

Etats-Unis : Cet homme à la retraite passe son temps à cajoler des bébés malades

Pour nous cet homme est remarquable mais pour lui ce qu’il fait est tout à fait normal ! On sait tous que les bébés ont besoin de contact, de câlins pour leur développement, malheureusement certains nouveaux-nés n’en bénéficient pas ou très peu. David Deutchman est à la retraite et il a décidé de consacrer une partie de son temps à câliner ces bébés malades ou en manque d’affection. Il affirme que jamais aucun travail ne lui a donné autant de satisfaction que celui-là. Et on le comprend d’ailleurs car il se fait désormais appeler Baby Buddy, c’est-à-dire le copain des bébés !

Sweet Georgia man dubbed 'ICU Grandpa' for comforting NICU babies WATCH: David Deutchman, also known as "ICU Grandpa" visits a children's hospital in Atlanta every Tuesday and holds babies in the PICU. Why? Check this out. >>> https://buff.ly/2yyiE7T Publié par KPLC 7 News sur vendredi 29 septembre 2017

La réaction de ces trois adolescents rencontrant un SDF vous redonnera foi en l’humanité

Filmés par des caméras de vidéo surveillance, ces trois adolescents ont fait le buzz mais pour une raison qui va vous redonner foi en l’humanité. Cette scène se passe en Pologne, dans la ville de Nysa plus précisément. Ces trois jeunes gens sont allés voir un SDF qui dormait sur un banc pour lui demander ce qu’ils pouvaient faire pour lui rendre la nuit plus agréable. L’homme répondit qu’il avait froid et qu’il aimerait avoir un duvet bien chaud pour dormir. Ni une, ni deux, les trois jeunes sont allés lui chercher une couette et lui ont ramené. Un joli geste de solidarité.

États-Unis : Face à un néonazi, un manifestant antiraciste réagit de la plus belle des manières !

Cette histoire se passe aux Etats-Unis lors d’une manifestation anti-raciste. Après les événements tragiques de Charlottesville , de nombreuses personnes avaient décidé de réagir en organisant des manifestions anti-raciste. Le 19 octobre dernier en Floride, une manifestation anti-raciste est organisée et à l’intérieur de la foule s’était glissé un néonazi connu, Richard Spencer. Son objectif était de provoquer les manifestants mais contre toute attente un participant noir a fait un pas vers lui. L’homme s’est approché de lui afin de le prendre dans ses bras. Pris au dépourvu, Richard Spencer a finalement accepté le câlin.

A nazi and a black man…..America 2017 #SpencerAtUF pic.twitter.com/sSaG36EuOr — Politics 4 Dummies (@Politics4dum) October 19, 2017

Le racisme consiste à condamner un homme au nom de la seule chose dont il n’est pas responsable : son origine, sans tenir compte de ce qu’il a fait, de ce qu’il s’est fait, de la valeur qu’il représente. On peut dire que c’est la plus stupide de toutes les passions.

Jean Dutourd