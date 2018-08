Rejeté par ses parents, cet étudiant gay pourra étudier grâce à une cagnotte

On le sait, les études aux Etats-Unis coûtent souvent très cher. Les jeunes doivent s’endetter ou compter sur l’appui de leurs parents pour réussir à aller à l’université. Seth Owen a été sauvé d’une autre manière.

Il y a quelques mois, il a sans doute pensé que son rêve allait lui échapper. Seth Owen rêvait d’entrer à l’université de Georgetown à Washington. Mais, quand il a révélé son homosexualité à sa famille, les choses sont devenues plus compliquées. Il n’avait plus les moyens de payer sa scolarité.

Diplômé avec les honneurs d’une école de Floride, il a même subi une “thérapie de conversion” destinée à changer son orientation sexuelle à la demande de ses parents. Ceux-ci espéraient pouvoir le “sauver” grâce à la religion. Au final, ils lui ont mis un ultimatum, continuer à aller à l’église qui rejette son orientation sexuelle ou déménager. Il a choisi la 2e option la mort dans l’âme comme il l’explique à NBC.

Le pire dans tout ça, c’est que je faisais mes valises et que je me dirigeais vers la porte, et j’espérais que ma mère se mettrait sur mon chemin. J’espérais qu’elle dirait : ‘J’aime mon enfant plus que j’aime ma religion.