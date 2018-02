Moselle : Gagnez 300 € si vous aidez ce restaurant à trouver du personnel

Le recrutement dans la restauration peut parfois ressembler à un véritable parcours du combattant. Le restaurant 100 patates va ouvrir un nouveau local à Thionville en Moselle. Faute de candidats, il se sert des réseaux sociaux pour lancer un appel.

300 euros par recrutement

C’est le Républicain Lorrain qui se fait l’écho de cette information pour le moins insolite. Frappé par la pénurie de bons profils pour son nouveau restaurant à Thionville, le groupe 100 Patates a décidé de mettre le paquet. Dans une opération, que l’on devine mi-sérieuse, mi-buzz, une prime de 300 € sera ainsi offerte à ceux qui trouveront les perles rares. Elle sera versée si la personne présentée obtient un CDI après sa période d’essai.

PÉNURIE DE CUISINIERS A THIONVILLE ! 👨‍🍳👩‍🍳Restaurant 100 Patates Kinepolis Thionville recherche pour son ouverture :-… Publié par 100 Patates sur lundi 29 Janvier 2018

Interrogé par nos confrères, le restaurateur explique “avoir tout essayé” mais sans succès. La faute selon lui “à un marché de l’emploi tellement tendu” dans le secteur de l’alimentation. Si l’appel a été passé il y a désormais plus d’une semaine, la recherche semble être toujours d’actualité. Dans un message publié mercredi 7 février sur sa page Facebook, le restaurant indique toujours chercher des cuisiniers et un second de cuisine. Si vous avez la perle rare, envoyez un mail à [email protected] ! Attention toutefois, on doute qu’un faux CV sur Wikipédia soit suffisant cette fois-ci…