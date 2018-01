L’improbable amitié entre ce chien et ce hibou fait craquer les internautes

L’amitié peut parfois être improbable… La preuve avec cette série de photo qui immortalise l’incroyable relation amicale entre un berger allemand et un hibou. Vous allez voir, les photos sont tout simplement incroyables.

Voici un berger allemand, prénommé Ingo, qui s’est lié d’amitié avec un petit hibou qui s’appelle Poldi. La jeune femme qui prend les photos est la propriétaire du chien. Elle est d’origine allemande et s’appelle Tanja Brandt. Depuis qu’elle a publié ces photos, elle remporte un énorme succès sur les réseaux sociaux. Et il faut bien avouer que les clichés sont exceptionnels et donnent du baume au cœur !

Une amitié improbable

La photographe avoue qu’elle ne s’attendait pas à ce que son chien et le petit hibou aient un tel coup de cœur l’un pour l’autre. Mais pourtant, Ingo et Poldi partagent des moments de complicité impressionnants, et ne se quittent jamais ! Elle a d’ailleurs expliqué qu’elle adorait les animaux depuis toujours :

J’adore leur beauté, leur puissance, leur loyauté, leur courage et leur amitié. On a beaucoup à apprendre d’eux.

Cette amitié est peu banale, mais elle est magique. Un peu de douceur dans ce monde de brute, qu’est-ce que ça fait du bien !