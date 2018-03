Le geste incroyable de Mark Hamill pour une petite fille

Une enfant pleurait parce qu’elle avait peur qu’on la juge à cause de son t-shirt Star Wars. Mais, elle a reçu l’appui du Jedi le plus célèbre l’histoire, Mark Hamill, alias Luke Skywalker.

Elle pleurait dans son lit

Le 6 mars, une mère s’épanche sur Twitter pour recevoir de l’aide. Sa petite fille de 7 ans pleure dans son lit. Elle souhaite en effet porter son t-shirt Star Wars le lendemain à l’école. Mais, elle a peur d’être jugée, qu’on la critique parce que “c’est un truc de garçon”. Énervée, elle demande de l’aide aux internautes. Son objectif ? Pouvoir montrer à sa fille à quel point elle est géniale.

My 7 year old daughter's crying in bed right now because she wants to wear her Star Wars t-shirt to school but is scared her classmates will laugh because she likes 'boy stuff'. I'm so sad/angry for her. Please RT and comment so I can show her how awesome girl #StarWars fans are. — N.J.Simmonds (@NJSimmondsTPK) March 6, 2018

Elle reçoit beaucoup de soutiens. La Force est grande sur Twitter à n’en pas douter. Plus de 113.000 j’aime et plus de 51.000 retweets et beaucoup de réactions de soutien. Parmi ceux-ci, on trouve une employée de la NASA à son travail en cosplay de Rey tout en conduisant des rovers sur Mars. De façon générale, les gens insistent “Star Wars est pour tout le monde” !

Mais, le soutien le plus fort était sans doute vraiment inattendu. Il s’agit en effet de Mark Hamill qui a incarné Luke Skywalker dans plusieurs films Star Wars. Et c’est un avec un GIF qu’il lui répond.

Dis-lui qu’elle peut utiliser ce geste quand elle veut si on l’embête. Un truc de garçon ? La Force est et sera toujours forte avec les filles sur Terre et dans des galaxies très lointaines.

Just tell her to feel free to use this gesture if her classmates give her any grief. "Boy stuff"? PLEASE! The Force is, & always will be strong with females here on Earth & in galaxies far, far away.

♥️- mh pic.twitter.com/lAI4AGr0sc — Mark Hamill (@HamillHimself) March 8, 2018

Une réaction inattendue likée plus de 77 000 fois !