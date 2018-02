Une étude montre qu’être célibataire est meilleur pour les relations sociales

Selon cette étude publiée dans la revue américaine “Journal of Social and Personal Relationships“, les individus célibataires ont des relations sociales plus solides que les individus en couple.

Le mariage remis en question

Le mariage peut en effet inhiber socialement les conjoints. Celui-ci ne serait donc pas l’idylle parfaite que l’on dépeint souvent. En effet, les individus célibataires auraient plus de chance de rester en contact avec des amis, de les aider, et de recevoir de l’aide de la part de leurs parents, de leurs frères et soeurs, de leurs voisins et de leurs amis.

Le célibat permettrait ainsi d’augmenter le nombre de connexion sociales des hommes et des femmes. Les chercheurs responsables de cette étude en ont conclu qu’au lieu de promouvoir le mariage, les politiques publiques devraient plutôt “reconnaître les contraintes sociales associés au mariage et reconnaître le fait que les individus célibataires sont davantage investis au sein de leur communauté“.

Ce sujet passionnant a récemment fait l’objet d’une conférence TED de la part de Bella DePaulo. Cette dernière y affirme que la société sous-évalue la vie, les relations et les histoires des gens seuls, au profit des récits romantiques et des histories d’amour durables. L’enjeu est donc de remettre les personnes indépendantes au centre de l’intérêt collectif.