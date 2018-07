Ethique et mode: un projet pour sortir les femmes indiennes des bidonvilles

C’est un projet de mode éthique qui a vu le jour sous le nom Packka et qui permet aujourd’hui à de nombreuses familles indiennes d’améliorer leurs situations.

Le travail en Inde

L’Inde est aujourd’hui encore un pays fortement divisé, où la richesse côtoie l’extrême pauvreté et où les droits ne sont pas encore universaux. Dans un tel contexte, tout le monde n’a pas accès à un travail permettant une rémunération suffisante. Pire encore, certaines familles sont coincées dans les bidonvilles pour plusieurs générations.

D’après l’Organisation Internationale du Travail, le marché du travail Indien a connu une explosion sur les 20 dernières années. En effet, c’est plus de 9 millions d’emplois pour les femmes qui ont été crées. Malgré tout, cette augmentation aurait pu être bien plus significative s’il n’y avait plus de discrimination à l’emploi et qu’un libre accès au marché du travail était mis en place.

Le projet éthique

Aujourd’hui, nous avons l’avantage d’avoir un accès plus prononcé à l’international. Nous pouvons voir ce qu’il se passe dans le monde, mais nous pouvons également agir. C’est dans cette optique que certaines entreprises européennes, Françaises en l’occurrence, se mobilisent à leur niveau.

Après des mobilisations à l’intérieur des pays, comme en Argentine ou en France avec la création de frigos solidaires, l’idée de ces entreprises est de proposer un format plus responsabilisant. En effet, une partie de l’entreprise est située en France, où la logistique et l’organisation, la communication sont gérées, et une autre partie se situe en Inde!

L’entreprise en question se nomme Packka. Elle est associée à l’organisation non gouvernementale Swani Sivananda Memorial Institute qui lutte pour les droits des femmes en Inde, l’accès à une éducation pour les enfants et améliorer l’accessibilité aux soins, entre autres.

Son fonctionnement est très clair et très transparent, puisque les fondateurs de Packka expliquent ouvertement la dispersion des revenus touchés. Actuellement, c’est plus d’une cinquantaine de femmes qui sont rémunérées dans leurs ateliers!

La mode éthique et des projets de solidarité internationale sous un format similaire avaient déjà été initiés il y a quelques années. On rappellera notamment la marque Perùs qui oeuvre pour l’éducation d’enfants au Pérou grâce à la vente de ses produits!

Les produits

Leurs produits sont variés. Il s’agit de sacs à dos, relativement tendances qui sauront séduire les plus hype d’entre vous! En plus, ils reprennent des techniques de coutures traditionnelles et c’est éthique! Vous trouverez les modèles et le projet sur Ulule, où vous pourrez en apprendre plus et pourquoi pas acheter un sac!

Les Pushkar, Rishikesh et Dehli comptent parmi les sacs que vous pourrez acheter. Grâce à cette action sociale, vous pourrez être les plus tendances dans les rues de votre ville ou sur la plage et vous participerez au financement d’un projet humain! Ce sont aujourd’hui plus de 300 pré-commandes sont enregistrées, de quoi parler d’un beau succès!