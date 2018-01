Etats-Unis : Elle opère un papillon pour réparer son aile abîmée

Les papillons Monarque sont une espèce très particulière de papillons. Absolument magnifiques, ils sont souvent admirés dans le sud des Etats-Unis. Ils peuvent vivre entre deux semaines et 5 mois, en fonction de la période à laquelle ils sont nés. Mais Romy McCloskey a trouvé l’un d’eux et a vite compris que l’espérance de vie de ce spécimen était réduite. Car il avait l’aile abîmée, et ne pouvait plus voler.

Une opération très délicate

Romy McCloskey a alors entrepris de sauver le papillon. Elle a installé une petite table d’opération, et a compté sur la délicatesse de son savoir-faire pour réparer l’aile du papillon Monarque. A l’aide d’une éponge, d’un cintre, d’une colle contact, d’un coton-tige, d’un cure-dent, de ciseaux, de talc et d’une pince à épiler, elle a débuté l’opération.

Il faut savoir que le papillon ne souffre pas. Les ailes sont comme les cheveux, ils ne contiennent pas de récepteur de douleur. Nul besoin donc d’endormir le papillon. Et Romy McCloskey a pris son mal en patience pour réparer l’aile du papillon.

Le résultat ? Il est parfait ! La papillon a repris son envol, et est parti vivre loin des tumultes. Romy McCloskey a donc sauvé la vie de ce papillon Monarque. Absolument incroyable non ?