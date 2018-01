États-Unis : Des malades d’Alzheimer au contact de chatons abandonnés, la meilleure des thérapies !

En Arizona, aux États-Unis, des personnes âgées atteintes de démence ou d’Alzheimer prises en charge dans le centre de soins Catalina Springs Memory s’occupent de chatons en manque d’amour. Une touchante collaboration qui permet aux animaux comme aux Hommes d’aller mieux.

Le refuge pour animaux Pima Animal Care Center a eu la brillante idée de faire appel à ces mains douces et aimantes lorsqu’il doit faire face à une recrudescence de naissances de félins. En effet, difficile de gérer autant d’animaux lorsqu’on manque de bénévoles. Alors, les retraités qui eux disposent de tout leur temps ont été désignés comme parfaits infirmiers !

Sharon Mercer, la directrice du centre, a expliqué à Bored Panda :

Pour certains, cela peut sembler étrange à première vue : confier à des résidents qui ont eux-même besoin de soins à temps complet la charge de s’occuper de ces jeunes chatons. Mais il y a des qualités, des émotions et des besoins qui ne quittent pas une personne souffrant de démence ou d’Alzheimer. Le désir de donner de l’amour et d’en recevoir perdure. Les chatons nous donnent l’opportunité de nourrir cette part humaine qui se trouve en chacun des résidents. La joie que ces personnes âgées ressentent en nourrissant au biberon, en se sociabilisant et en câlinant ces nouveaux-nés est immense – et les chatons sont eux aussi reconnaissants.