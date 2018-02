Etats-Unis : une femme empêche un kidnapping en prétendant être la mère d’une fillette

Il suffit parfois de quelques instants pour passer d’anonyme à héros. Une simple décision peut changer le cours des choses. C’est ce qui s’est passé il y a quelques jours à Santa Ana en Californie. Une mère de famille a réussi à empêcher un kidnapping grâce à une réaction spontanée et rapide.

“Oh mon dieu, je vais vivre”

Nous sommes le 21 février. Devant l’école intermédiaire de Santa Ana en Californie. Tout se passe très vite. “Une femme est venue vers moi et a prétendu me prendre dans ses bras comme si elle voulait me faire un câlin. Puis, elle a essayé de m’emmener avec elle” explique Amy Martinez 12 ans au média américain. L’enfant crie alors à l’aide. La femme lui dit alors en espagnol de ne pas pleurer. Mais, la jeune fille insiste qu’elle était encore relativement calme à ce moment-là.

Ses cris attirent toutefois l’attention d’une femme qui vient de déposer ses enfants. Très vite, elle réagit, comprend le risque d’un kidnapping et se rapproche de la scène. Elle crie à la femme qu’il s’agit de sa fille et de la laisser tranquille. La femme s’enfuit et le héros du jour accompagne la petite fille jusqu’à l’école. Celle-ci reconnaît sa chance. “Je ne pensais qu’une seule chose. Oh mon dieu, je vais vivre.” La police a finalement pu intervenir et arrêter la femme qui avait tenté d’enlever Amy. Elle a été décrite comme étant sans domicile fixe.