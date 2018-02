De combien d’argent avez-vous vraiment besoin pour être heureux ?

C’est une étude particulièrement intéressante que vient de réaliser le département des sciences psychologiques de l’Université Purdue dans l’Indiana. On y apprend qu’avoir trop d’argent pourrait causer le déclin de notre bonheur. L’argent oui, mais avec modération !

Des paliers qui servent de repère

On l’a tous entendu au moins une fois cette expression. “L’argent ne fait pas le bonheur”. Une maxime avant tout destinée à nous aider à nous concentrer sur autres aspects de la vie comme les loisirs et la famille. Mais, derrière le conseil de grand-mère, il pourrait bien y avoir une réalité scientifique.

C’est surprenant. Les annonceurs, la télévision nous disent qu’il n’y a pas de plafond quand il s’agit de la somme d’argent nécessaire à notre bonheur. Mais en fait si, il y a quelques seuils

explique ainsi Andrew Jebb, l’auteur de cette étude.

Pour le savoir, lui et son équipe ont analysé les données de plus de 1,7 millions de personnes de plus de 15 ans réparties à travers 164 pays du monde. Cela leur a donc permis de savoir le revenu annuel idéal pour être qualifié au bonheur. Pour un américain, il serait donc de 76.000 €.

Attention toutefois, vous ne serez pas à plaindre non plus si vous gagnez entre 48.000 et 60.000 €. En Europe, le montant idéal est lui estimé à 80.000 € mais le bien-être émotionnel peut être atteint dès 40.000 €. Ce qui représente tout de même plus de 3.000 € par mois…

Rien ne sert de vouloir gagner plus selon les auteurs de l’étude. Le bien-être irait ensuite vers le bas puisque l’on sacrifierait vie personnelle, famille et loisirs face au travail.