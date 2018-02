Coincé par la neige, un traiteur offre ses repas à une association caritative

Mercredi 07 février, un traiteur haut de gamme parisien essuie deux annulations à cause des mauvaises conditions climatiques. Il décide alors de lancer un appel pour redistribuer ces délicieux mets aux plus démunis. Une bonne action qui fait chaud au cœur en ces jours enneigés.

La neige fait beaucoup de dégâts ces derniers jours et cause notamment de nombreuses perturbations dans les transports. Mathieu Bernardon, patron du Traiteur du Marais (IIIe) en a fait l’amère expérience ce jeudi avec l’annulation de plusieurs repas à Paris. Mais, plutôt que de jeter la nourriture, il a en fait don à une association caritative.

Un appel sur Twitter très relayé

“Un cocktail lunch pour le midi et une raclette le soir avec 18 kg de pommes de terre, 11 kg de charcuterie… ” Mercredi soir, Mathieu Bernardon a la tête qui tourne. A cause de la neige, un gros client annule une journée de convention avec 70 collaborateurs prévue pour le lendemain. Que va pour faire le traiteur avec toute cette nourriture ? Pour lui, la jeter à la poubelle est impensable. Un tel gâchis ? Il n’en est pas question !

Plutôt habitué à travailler pour des entreprises comme Louboutin, Chloé ou Guerlain, il se décide très vite à donner la nourriture à une association caritative. Mais, comment faire ? Un appel sur le réseau Twitter est alors lancé. Ses maigres 300 abonnés feront le reste. Près de 7.000 retweets s’affichent au final au compteur ! Les propositions s’accumulent et le traiteur reconnaît “se sentir comme un gosse en voyant les partages défiler”.

Un client vient de nous annuler une réception pour demain à cause des conditions climatiques c’est l’occasion pour nous d’aider les plus démunis on a plus de 70 repas à offrir on cherche une association pour réaliser cette action citoyenne #ParisSousLaNeige — TRAITEUR DU MARAIS (@Traiteur_Marais) February 7, 2018

Une aide partagée

Au final, toute la nourriture a pu être distribuée. La grande majorité a été donné jeudi soir directement grâce à Equoevento Paris, une association caritative. “On a reçu énormément de propositions. Finalement, la plus adaptée était celle d’Equoevento Paris, qui a justement la particularité de travailler avec des pros comme nous en distribuant les surplus alimentaires dans la demi-heure à des associations d’aide aux démunis” souligne le traiteur. Une soixantaine de membres d’un centre d’hébergement du IXe arrondissement, dont beaucoup de familles monoparentales ont été les principaux bénéficiaires. Un repas de haut standing donc pour eux avec une salade agrumes et crevettes, un tataki de bœuf, du saumon poêlé et acidulé et pour finir de la tarte au citron meringuée.

Un geste a aussi été fait pour les Ultras du Paris Saint-Germain. Ceux-ci sont en effet parmi les premiers à avoir partagé l’appel du traiteur. Celui-ci leur a donc confié des sandwichs pour une maraude.