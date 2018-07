Chine : Il porte sa femme handicapée sur le dos pour la faire voyager

C’est une très belle histoire et surtout une belle leçon d’amour qui vient tout droit de Chine. La femme de Wang Xiaomin ne peut plus se déplacer seule. Il la porte donc sur son dos pour la faire voyager.

Une “to do list”

Il est probable que vous ayez griffonné un jour sur un bout de papier, une liste des choses que vous voudriez faire avant d’avoir 30 ans, 50 ou bien de mourir. Il peut s’agir de lieux à visiter, d’activités à réaliser ou encore de personnes à rencontrer. Mais, souvent, on laisse cette liste de côté, et on l’oublie.

La leçon de Wang Xiaomin devrait à ce niveau-là constituer un rappel salutaire. Cet homme de 57 ans vit en Chine avec sa femme. Malheureusement, celle-ci souffre d’une maladie dégénérative grave et n’a donc plus que quelques années à vivre. Mais, Wang Xiaomin a décidé de faire tout ce qu’il pouvait avec elle avant qu’il ne soit trop tard. Du fait de sa maladie, sa femme ne peut pas se déplacer. Mais, ça ne suffit pas à le décourager. C’est avec sa femme sur son dos qu’il s’est lancé à l’aventure. Il l’emmène à la découverte de la région où ils vivent et même au-delà. Pour l’instant, leur périple semble surtout limité à la Chine mais on imagine bien qu’ils ne veulent pas s’arrêter là.

Le couple a ainsi pu aller aux monts Huang qui sont au patrimoine de l’Unesco ou encore au palais du Potala à Lhasa au Tibet.

Le monde est si vaste et je veux le lui faire découvrir pour qu’elle le quitte sans regrets. Je sais que ce genre de maladie n’offre pas beaucoup d’espoir de guérison. Je voulais donc lui offrir l’opportunité de découvrir le monde.

