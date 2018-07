Californie : Un policier sauve un faon des incendies et devient un héros

La Californie est actuellement ravagée par de gigantesques incendies. Alors que des milliers de personnes ont été évacuées face aux flammes qui ont déjà causé six morts, le brasier s’avère également meurtrier pour les animaux. A Redding, un officier de police est d’ailleurs devenu un héros en sauvant un faon qui fuyait les incendies.

Les flammes envahissent la Californie depuis le début du mois de juillet. Un état d’urgence partiel a d’ailleurs été déclaré. Les 14 incendies en cours dans l’État ont dévasté 63 000 hectares, d’après le service des urgences du gouverneur de Californie (Cal OES). 10 000 pompiers ont été mobilisés dans tout l’État pour tenter de maîtriser les flammes. Les forces de l’ordre ont par ailleurs arrêté un pyromane présumé.

“Carr”, le dernier incendie en date, a fait d’énormes dégâts aux alentours de la ville de Redding. Les flammes ont causé la mort de deux pompiers le jeudi 26 juillet et ravagé 32 700 hectares. L’incendie a par ailleurs détruit plus de 500 bâtiments depuis le lundi 23 juillet. Néanmoins, un petit miracle qui mérite d’être mis en avant est récemment survenu dans le brasier.

Un officier de police en charge des autoroutes de l’État a en effet sauvé un petit faon qui tentait d’échapper tant bien que mal aux flammes. Le policier se rendait sur place afin d’aider dans la lutte contre “Carr”. Sa patrouille a déclaré sur Twitter à propos de son sauvetage héroïque :

City cops in the country! SF CHP deployed to the #CARR fires in Redding. Not sure we know what we’re doing in this pic but baby deer pulled from fires and turned over to rescue org. God speed @CAL_FIRE and all other agencies providing mutual aid. You are truly the Bravest. pic.twitter.com/husveKt7iP

— CHP San Francisco (@CHPSanFrancisco) July 28, 2018