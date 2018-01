Une biologiste sauvée des dents d’un requin tigre par une baleine à bosse

La scène s’est déroulée près des îles Cook, dans le Pacifique Sud. La biologiste marine, Nan Hauser, nageait avec une baleine à bosse de 25 tonnes. La femme a l’habitude de faire ce genre de chose. En effet, elle protège les baleines depuis 28 ans. Et c’est la première fois qu’elle est protégée par l’une d’elle.

En effet, alors qu’elle nageait avec la baleine, la biologiste n’a pas vu le requin approcher. Il s’agissait d’un requin tigre d’environ 3 mètres. La baleine a constaté la présence de l’animal dangereux, et a commencé à protéger la femme en la recouvrant de ses nageoires. Elle a même soulevé Nan Hauser pourra ramener à la surface.

Je n’étais pas sûre de ce que la baleine faisait quand elle s’est approchée de moi et elle n’a pas arrêté de me pousser pendant plus de 10 minutes. Cela semblait être des heures.