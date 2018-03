Ashley, l’Australien qui porte des talons hauts pour se sentir invincible

Ashley Maxwell-Lam travaille dans un bureau de services financiers. Tous les jours, pour aller à son bureau en Australie ou sortir, il met des talons. Un choix totalement assumé et qui l’aide à se “sentir invincible”.

9 paires de talons dans l’armoire

Il sait s’habiller. C’est la première chose qui frappe quand on voit Ashley Maxwell-Lam en photos. L’homme assume et porte bien le costume. Mais, la surprise, se trouve à ses pieds. Les chaussures habillées en cuir, que portent en général les hommes d’affaires sont remplacées par… des talons hauts très féminins. Tout commence en 2017. Il parle avec une collègue dotée d’une confiance en elle à toute épreuve. Il lui demande alors son secret. Selon elle, tout viendrait des talons.

Décidé à ne pas mourir bête, il se rend dans une boutique est essaye des chaussures. Et la révélation est immédiate comme il le confie à nos confrères de news.com.au :

Je me sentais confiant, je me sentais invincible, je me sentais puissant, comme si je pouvais faire face à n’importe quoi et faire n’importe quoi.

Il saute donc le pas et décide d’investir. Sa collection s’est développée depuis. Il possède 9 paires de chaussures, 4 pour le travail et 5 pour sortir. Indispensable pour coordonner avec la couleur de ses chaussures. S’il admet attirer l’attention, Ashley préfère couper court aux rumeurs d’emblée.

Je ne veux pas être une femme, j’aime être un homme. J’adore le contraste total entre la masculinité et la féminité. Cela fait que les gens remettent en question les choses, juste parce que je suis homosexuel et que je porte des talons ne veut pas dire que je ne sais pas comment utiliser une tronçonneuse

Des critiques de la communauté gay

A son travail, au début les choses ont été un peu compliquées, mais il a très vite eu le soutien de sa hiérarchie. Certains collègues masculins n’hésitent désormais plus à le complimenter sur ses talons ! Dans la rue, les jeunes filles le stoppent régulièrement pour prendre des photos. Paradoxalement, les critiques les plus dures sont venues de la communauté gay. On lui reproche d’imposer cela aux hétérosexuels et de provoquer des réactions négatives.

Mais, le plus important pour lui est le sentiment qu’il ressent. “Je ne me suis jamais senti aussi puissant qu’en mettant une paire de talons aiguilles pour marcher dans un hall d’entrée en marbre”. Alors que pour beaucoup de femmes, les talons sont souvent une corvée, cet homme envoie un sacré message ! Reste à voir désormais si son initiative pourrait être suivie ! Tentés ?