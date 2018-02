Alerte job de rêve : Clinique vétérinaire recherche câlineur/câlineuse de chats !

Oui, vous avez bien lu ! Et non, il ne s’agit pas d’un poisson d’avril. Une clinique vétérinaire recherche bel et bien une personne pour s’occuper à plein temps du bien-être des chats.

Vous êtes à la recherche d’un emploi et adorez les félins ? Ce job est fait pour vous. À Dublin, la clinique vétérinaire The Just Cats Veterinerary Clinic and Cattery, spécialisée dans les chats, recherche un câlineur/une câlineuse de chats professionnel(le).

Payé(e) à caresser des chats toute la journée

L’annonce, on ne peut plus sérieuse, précise que le job consistera à accueillir les matous avant leur rendez-vous ainsi qu’à les suivre tout au long de leur séjour chez le vétérinaire. Une sorte de nounou à plein temps !

Pour trouver le candidat idéal, la clinique pose quelques questions dans son originale annonce :

Adorez-vous les chats ? Savez-vous naturellement adopter la bonne attitude avec eux ? Comptez-vous les chatons pour trouver le sommeil ? Nourrissez-vous les chats errants de votre quartier ? Est-ce que caresser un chat vous rend heureux ?

En bref, si vous répondez par l’affirmative à chacune d’entre-elles, foncez ! À condition que vous parliez Anglais et que vous êtes apte à déménager en Irlande, bien évidemment. Mais alors, vous pourriez espérer vivre de votre passion. Les CV et lettres de motivation sont à envoyer à la clinique.

Après Heineken en recherche de testeurs de bière, voici un nouveau job qui pourrait en faire rêver plus d’un !