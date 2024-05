Pont de l'Ascension : des perturbations du trafic terrestre et aérien attendent les Français

Plusieurs lignes de métro et RER seront fermés durant le Pont de l'Ascension rendant les trajets quasi impossibles.

Plusieurs employés de compagnies aériennes ont déposé des préavis de grèves durant le pont de l'Ascension.

Alors que le pont de l'Ascension offre une pause bienvenue aux Français du 8 au 12 mai, des perturbations dans les transports pourraient compliquer les déplacements.

Le pont de l'Ascension permet à de nombreux Français de profiter de quelques jours de répit en ne posant qu'un seul jour de congé. Cette année, toutefois, de grosses perturbations doivent être attendues au niveau des transports, notamment en Île-de-France.

L'Île-de-France et ses perturbations de métro et RER

En Île-de-France, certaines lignes de métro seront totalement inaccessibles. Par exemple, la ligne 7 est fermée depuis ce lundi entre la gare de l’Est et jusqu’à la Courneuve pour des travaux de renouvellement d’appareils de voie. Cette section ne sera rouverte que le lundi 13 mai. Des solutions alternatives sont mises en place, telles que le renforcement de la ligne 5 aux heures de pointe et la mise en service d'une ligne de bus de substitution entre la Courneuve et Stalingrad.

De plus, la ligne 14 est également interrompue du mercredi 8 au dimanche 12 mai, inclus, pour des travaux de raccordement de portions prolongées. Le RER A sera également coupé dans sa partie ouest aux mêmes dates que la ligne 14, en raison du remplacement de quatre appareils entre Rueil-Malmaison et Chatou-Croissy.

Les déplacements aériens également perturbés

Dans le domaine aérien, des précautions sont à prendre pour les passagers de la compagnie Vueling. Le syndicat représentant les hôtesses et stewards français a déposé un préavis de grève du 8 au 12 mai, reprochant à la compagnie espagnole low-cost des conditions de travail jugées inhumaines et une utilisation d'employés sous contrat autre que français.

Les salariés d'Air Austral ont également menacé de faire grève à partir du vendredi 10 mai pour cinq jours. Cependant, des discussions en cours avec la direction de l'entreprise ont conduit le SNPNC-FO à suspendre ce préavis jusqu'à 18 h ce lundi.

Malgré ces perturbations, il est à noter que les mobilisations et les interruptions dans les transports auraient pu être plus importantes. Les contrôleurs aériens avaient initialement prévu une grève du jeudi 9 au samedi 11 mai, mais l'ont finalement levée grâce aux progrès des négociations avec la Direction générale de l'aviation civile. De même, le syndicat SUD-Rail a annulé un préavis de grève pour le mois de mai suite à un accord avec la SNCF sur la cessation progressive de carrière.

En cas d'annulation de vol par une compagnie aérienne, il est rappelé que les passagers ont droit à une indemnisation forfaitaire selon un règlement européen. Cette indemnisation varie en fonction de la distance du vol, allant de 250 euros pour les vols jusqu'à 2500 kilomètres à 600 euros pour les vols de plus de 3500 kilomètres.