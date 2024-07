La pollution de l'air serait plus meurtrière que le tabac selon ce rapport

Quand l'air que nous respirons devient plus mortel que le tabac, un cri d'alarme s'élève. Les plus jeunes sont touchés et la situation ne cesse de s'aggraver.

Dans un monde où l'air que nous respirons devient plus meurtrier que le tabac, un rapport choc de l'Unicef révèle l'ampleur alarmante de la pollution de l'air. Alors que la menace invisible des particules fines s'impose désormais comme le deuxième facteur de risque de décès chez les moins de 5 ans. Entre épisodes de pollution amplifiés par le réchauffement climatique et utilisation de combustibles dangereux pour la santé, l'urgence d'agir se fait brûlante.

Un tueur invisible qui laisse sa marque sur les plus fragiles

Un rapport révélateur de l'Unicef dévoile l'impact dévastateur de la pollution de l'air, désormais plus mortelle que le tabagisme selon les experts de l'institut américain Health Effects Institute. En 2021, plus de 8 millions de vies ont été fauchées par ce fléau invisible, parmi lesquelles 700 000 enfants de moins de 5 ans, faisant de la pollution aérienne le deuxième facteur de risque de décès pour cette tranche d'âge, après la malnutrition.

Ces données alarmantes, issues du Global Burden Disease, proviennent d'une vaste base de données couvrant plus de 200 pays. Bien que non encore publié dans une revue scientifique, ce rapport soulève une urgence criante face à une situation mondiale des plus préoccupantes.

La pollution de l'air, en tête des ennemis invisibles

Selon les experts, l'exposition à la pollution atmosphérique est désormais plus dangereuse que jamais, dépassant même les effets néfastes du tabagisme ou d'une alimentation déséquilibrée en termes de mortalité. Les particules fines PM2,5, de moins de 2,5 microns de diamètre, sont particulièrement redoutées pour favoriser diverses maladies graves telles que le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires et le diabète.

Les chercheurs mettent en garde contre l'impact redoutable de la pollution à l'ozone, alimentée en partie par les conséquences du réchauffement climatique. « Nous observons une augmentation alarmante de régions du monde confrontées à des épisodes intenses et brefs de pollution atmosphérique », a souligné Pallavi Pant, chercheuse au sein du Health Effects Institute, faisant référence aux incendies de forêt ou aux canicules extrêmes.

La lutte contre la mortalité infantile due à la pollution de l'air, une priorité

Concernant la mortalité infantile, l'utilisation de combustibles polluants tels que le charbon ou le bois pour la cuisine est identifiée comme une cause majeure, notamment en Asie et en Afrique. « Il est clair que des solutions existent pour résoudre ces problèmes », a souligné Pant.

Des initiatives visant à promouvoir « l'adoption de méthodes de cuisine plus sûres ont déjà été mises en place, contribuant significativement à une réduction de plus de la moitié de la mortalité infantile liée à l'air depuis 2000 », selon le rapport.