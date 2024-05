Plusieurs stations de métro et de RER seront fermées à Paris à partir du 6 mai

À Paris, des grosses difficultés sont à prévoir dans les transports dès ce lundi 6 mai

Plusieurs stations de métro et de RER seront fermées en raison de travaux

Des travaux qui coïncident avec le grand pont de l’Ascension

Prenez vos précautions si vous comptez vous déplacer en transports en commun à Paris et en Île-de-France. Pendant le Pont de l’Ascension, la RATP effectue d’importants travaux sur le réseau, ce qui va engendrer la fermeture de plusieurs stations de métro et de RER.

La semaine prochaine, un grand pont attend les Français du 8 au 12 mai 2024 : le pont de l’Ascension, fête qui tombe précisément le jeudi 9 mai. Une aubaine pour ceux qui partent en vacances, mais une possible galère pour les Parisiens qui seront au travail. En effet, des difficultés seront à prévoir dans les transports parisiens, rapporte Le Figaro.

En effet, pendant le Pont de l’Ascension, la RATP va effectuer d’importants travaux sur son réseau parisien, ce qui va causer la fermeture de plusieurs stations de métro et de RER dès le 6 mai. La ligne 7 du métro sera fermée entre La Courneuve-8 Mai 1945 et Gare de l’Est, entre les 6 et 12 mai inclus, en direction de Mairie d’Ivry et Villejuif. « Gare de l’Est deviendra donc le terminus temporaire de la ligne pendant ces sept jours », a précisé la RATP sur X (ex-Twitter).

[#travaux #ligne7] ⚠️ En raison de travaux, la ligne 7 sera fermée entre La Courneuve – 8 Mai 1945 et Gare de l’Est, du 6 au 12 mai inclus. Gare de l'Est deviendra donc le terminus temporaire de la ligne pendant ces 7 jours. #RATP

Plus d'infos ➡️ https://t.co/sUVjrzW4Gr pic.twitter.com/t59O82GmTx — Ligne 7 (@Ligne7_RATP) April 15, 2024

Des navettes de substitution prévues par la RATP

La RATP qui s’attend à de grandes difficultés pour les journées du lundi 6 et mardi 7 mai, envisage un important report sur les lignes 4 ou 5 du métro, le RER B - pour rejoindre la gare du Nord - ou le tramway T3b. Pour faire face à la forte affluence sur ces lignes, le nombre de métros sera renforcé. Un bus de substitution sera également mis à disposition des usagers dans les deux sens entre les stations La Courneuve -8 Mai 1945 et Stalingrad, durant les travaux.

Les usagers de la ligne 14 seront aussi pénalisés, même s’ils en ont l’habitude, car depuis plusieurs mois, la ligne est régulièrement fermée en raison des travaux de prolongement. « La semaine prochaine, ce sera le cas du 8 au 12 mai inclus, toute la journée », expliquent nos confrères. Des difficultés sont aussi à prévoir sur le RER A. Du 8 au 12 mai, il sera coupé dans sa partie ouest en raison de changement par la RATP de quatre appareils de voie entre Rueil-Malmaison et Chatou-Croissy.

[#travaux #ligne14] ⚠️ En raison des travaux de prolongement, la ligne sera fermée :

➡️ dès 22h, les lundis, mardis, mercredis et jeudis soir, jusqu'au 27 juin 2024 inclus, sauf les 7 mai et 20 mai

➡️ toute la journée, du 8 au 12 mai

➡️ toute la journée, les 25 et 26 mai #RATP

⬇️ pic.twitter.com/3LZFC7AHOi — Ligne 14 (@Ligne14_RATP) May 2, 2024

Le trafic sera également interrompu entre Le Vésinet - Centre et Rueil-Malmaison. Et depuis Saint-Germain ou Le Vésinet, les usagers devront prendre un bus de substitution pour retrouver la ligne en direction de Paris. Une navette de remplacement circulera aux heures d’ouverture du RER A, à une fréquence comprise entre 2 et 10 minutes. Par conséquent, la RATP prévoit un allongement du temps de parcours d’environ 30 minutes.