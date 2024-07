Que vous soyez un amateur d’astronomie ou un simple observateur qui aime se laisser fasciner, ce spectacle céleste vous garantit un souvenir impérissable. Il s’agit des pluies d’étoiles filantes. Un phénomène qui capture l’attention de plus d’un et qui aura lieu, encore cette année, à cette date.

Résultant du passage de la Terre dans l’orbite d’une comète, les pluies d’étoiles filantes illuminent le ciel terrestre et ouvrent grand les yeux des humains sur l’immensité de l’univers, cachant une galaxie de mystères. Si vous n’avez encore jamais vu ce spectacle « à ciel ouvert », vous serez gâtés par une « double pluie de météores » qui aura lieu le 31 juillet.

Outre des applications gratuites comme Stellarium, SkySafari, StarWalk ou Sky Tonight, qui vous donnent la possibilité de vous orienter tout en réalisant une simulation afin d’être pile-poil à l’heure et à l’endroit favorables pour observer le ciel, l’observation de la pluie d’étoiles filantes sera à votre portée en consultant un outil que l’agence spatiale américaine, NASA, a développé pour un avant-goût de ce qui s’annonce grandiose.

L’interface d’utilisateur permet de choisir la pluie de votre choix et pousse l’expérience plus loin en proposant une vue personnalisée, soit depuis de la Terre, soit depuis le système solaire. Si ce prélude célèbre a nourri davantage votre curiosité, vous pouvez rejoindre les fans de la première heure de ces pluies d’étoiles filantes.

Double pluies d’étoiles filantes : où et quand l’observée en France ?

Très attendu chaque été, ces pluies de météores seront observées à partir de plus d’un site en France. Pour cette année 2024, le spectacle sera davantage plaisant. En effet, si vous habitez en Lorraine, la colline de Sion, la butte de Mousson et les montagnes des Vosges vous permettront de scruter de près cette double pluie céleste.

Par ailleurs, si la tentation est très persistante, les associations d’amateurs d’astronomie, telles que la SLA, vous fourniront les meilleurs endroits pour une observation mémorable. Le samedi 03 août, la SLA organisera la nuit des étoiles, une rencontre nocturne dédiée à l’observation de cette pluie d’étoiles filantes.

De plus, doté de l'un des plus grands télescopes privés d'Europe, l'observatoire des côtes de Meuse vous garantira une nuit aux étoiles et un service d’hébergement. En Moselle, les clubs d’astronomie, en première ligne des phénomènes célestes, vous guideront dans cette nuit pluvieuse en étoiles filantes.

Dans les Vosges, le planétarium d'Épinal, l’excellent centre de diffusion de connaissance astronomique, vous épaulera dans votre quête céleste. L’Institut Géographique National d’Espagne recommande, de son côté, d’observer cette double pluie d’étoiles filantes la nuit du 30 juillet. L’occasion parfaite de faire les meilleurs vœux.

Double pluie d’étoiles filantes, de quoi s’agit-il ?

Cet été sera marqué par des phénomènes célestes fascinants. Environ 100 météores par heure seront attendus du 11 et 12 août. Un pic qui devrait vous faire connaître les Perséides, l’une des plus impressionnantes pluies d’étoiles filantes qui ne sont autres que des débris laissés par la comète Swift-Tuttle, qui traverse l’orbite terrestre tous les 133 ans.

Cette année, la pluie d’étoiles filantes des Perséides culminera le soir du 11 août. Plus de 100 météores par heure seront visibles. pic.twitter.com/XSGi32nNi9 — Views (@viewsfrance) July 23, 2024

Dans l’hémisphère Nord de la Terre, les Gamma-Draconides feront leur apparition le 28 juillet avant minuit et le lever de la Lune avec une moyenne de cinq météores par heure. De plus, le ciel de la nuit du 31 juillet sera le théâtre d’observation des δ-Aquarides du Sud, avec une fréquence qui peut aller jusqu’à vingt-cinq météorites par heure.

« L’origine des δ-Aquarides du Sud remonte à la désintégration d’une comète, qui a donné naissance aux comètes actuelles Marsden et Kracht », diront les spécialistes. Les Alpha Capricornides seront, à leur tour, visibles à partir de minuit.

Finalement, un autre phénomène palpitant sera observé à la fin du mois d’août. Il s’agit de l’alignement de Mercure, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne, dans le ciel. Une aubaine pour les amateurs de l’astronomie qui devront se lever très tôt, à l’aube, le 28 août pour pouvoir l’apprécier.