Les Pelagophyceae : des petites algues aux grandes conséquences climatiques

Dans les profondeurs de nos océans, Les Pelagophyceae pourraient avoir un impact significatif sur l'équilibre climatique. Une surprenante découverte aux secrets insoupçonnés.

Au cœur des vastes étendues océaniques, une trouvaille scientifique captivante révèle le rôle crucial des Pelagophyceae, des microalgues discrètes, mais potentiellement révolutionnaires dans l'équilibre climatique de notre planète. Une étude de pointe révèle leur implication inattendue dans la production de composés vitaux pour les écosystèmes marins et l'atmosphère terrestre.

Les microalgues, des gardiennes climatiques méconnues des océans

Dans les profondeurs mystérieuses de nos océans, les Pelagophyceae, ces petites microalgues discrets, se révèlent être des acteurs clés du climat. Une récente découverte de chercheurs révèle qu'elles produisent une substance intrigante : le diméthylsulfoniopropionate ou (DMSP). Ce composé organosulfuré, habituellement consommé par d'autres micro-organismes marins, joue un rôle crucial dans les écosystèmes aquatiques. Mais ses implications vont bien au-delà.

En effet, la décomposition du DMSP par les organismes marins conduit à la formation de deux nouveaux composés soufrés, le méthanethiol et le sulfure de diméthyle (DMS), à l'origine de « l'odeur de la mer ». Ces substances se volatilisent dans l'air, où elles se transforment en d'autres molécules, telles que le dioxyde de soufre et l'acide sulfurique. Ce dernier, en agissant comme des noyaux de condensation, favorise la création de nuages qui agissent comme un bouclier, bloquant les rayons du soleil et contribuant ainsi à refroidir la surface terrestre.

Algas podem ajudar a combater o aquecimento global

Une étude récemment publiée dans la revue Nature Microbiology révèle que les Pelagophyceae, jusqu'alors sous-estimées en tant que grandes productrices de DMSP, jouent en réalité un rôle important dans la régulation climatique.

Les algues Pelagophyceae : nouvelles grandes productrices de DMSP

Les chercheurs ont d'abord identifié une enzyme, DsyGD, essentielle à la production du diméthylsulfoniopropionate (DMSP) par certaines bactéries et cyanobactéries jusqu'alors méconnues pour cette capacité.

L'étude met en lumière la diversité des organismes producteurs de DMSP, soulignant notamment le rôle significatif des algues contenant le gène DSYE, telles que les pélagophycées formant des efflorescences, dans la production mondiale de ce composé essentiel pour le cycle du soufre. En effet, les précédentes études avaient surtout mis l'accent sur le plancton en tant que producteur principal de DMSP.

Chaque année, des millions de tonnes de DMSP sont libérées dans les eaux de surface de la Terre, influençant ainsi le climat et fournissant une source de carbone et de soufre pour les micro-organismes marins. Ce composé a également un impact majeur sur la production de gaz climatiques comme le sulfure de diméthyle et le méthanethiol, résultant du catabolisme du DMSP dans l'environnement marin.

Grâce à cette nouvelle perspective, les scientifiques pourront désormais mieux appréhender l'impact des Pelagophyceae sur le climat et leur potentiel de régulation climatique. Cette avancée scientifique ouvre de nouvelles pistes de recherche pour comprendre les interactions entre ces micro-organismes et l'équilibre climatique mondial.