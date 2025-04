Pauline Sanzey vie privée : découvrez le mari et le parcours de la journaliste de Canal+

Pauline Sanzey s’est imposée comme une figure incontournable du journalisme sportif français sur les antennes de Canal+. Cette Lorraine d’origine a tracé un parcours professionnel remarquable, devenant l’une des voix et visages féminins les plus reconnus dans l’univers médiatique sportif. Examinons ensemble son parcours, de ses racines régionales à son ascension dans le monde compétitif de la télévision sportive, ainsi que quelques facettes plus personnelles de cette journaliste passionnée.

Des racines lorraines à la passion du journalisme sportif

Née à Nanterre en région parisienne, Pauline Sanzey a grandi dès l’âge de 7-8 ans à Laheymeix, un petit village meusien au cœur de la Lorraine. Son attachement à cette région se manifeste également par ses liens avec Sierck-les-Bains en Moselle, berceau paternel qui constitue l’héritage familial de son père. Ce territoire a forgé sa personnalité et ancré ses premières passions, notamment pour le football et le FC Metz, club qu’elle supporte depuis l’enfance.

Son parcours académique témoigne d’une solide formation intellectuelle :

Prépa littéraire au prestigieux Lycée Henri Poincaré de Nancy (2008-2010)

Licence d’histoire-géographie approfondie

Master 1 en sciences politiques à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

C’est à l’Institut Pratique du Journalisme de Paris qu’elle affine son orientation professionnelle entre 2012 et 2014, se spécialisant dans les domaines de la télévision, du sport et de l’économie. Cette formation a constitué le tremplin idéal vers sa carrière future, nourrie par des stages formateurs à La Voix du Nord, L’Est Républicain et France Info qui ont consolidé son expertise et sa technique journalistique.

Une ascension remarquable chez Canal+

L’année 2014 marque un tournant décisif dans la carrière de Pauline Sanzey. Elle remporte brillamment le concours « Le Grand Match Sport » destiné aux étudiants en journalisme, devenant ainsi la première femme lauréate de cette compétition médiatique. Cette victoire lui ouvre les portes du groupe Canal+, réalisant ainsi l’un de ses rêves professionnels les plus chers.

Période Fonction Émissions/Disciplines 2014-2016 Rédactrice desk Émissions de football 2016-2022 Présentatrice Golf+ Le Mag, Daily Sport, combats de boxe Depuis 2022 Présentatrice Équipe Formule 1, Journal du Foot

Son parcours au sein de la chaîne cryptée illustre une évolution constante : d’abord rédactrice construisant des sujets pour les émissions de football, elle accède au statut de présentatrice seulement deux ans après son arrivée. Sa polyvalence lui permet de couvrir diverses disciplines : golf, boxe et sports mécaniques comme la F1 et la moto, enrichissant continuellement son expertise sportive et technique.

La présence médiatique de Pauline Sanzey sur Canal+

Sur les antennes du groupe Canal+, Pauline Sanzey a su développer un style reconnaissable mêlant expertise sportive et naturel à l’écran. Ses apparitions dans La Grille Canal+ en 2023 et ses interventions dans les programmes Formula One et En Pôle ont confirmé sa maîtrise des codes télévisuels et sa capacité à vulgariser les stratégies complexes des compétitions automobiles.

Des émissions variées révélant sa polyvalence

Sa présence médiatique s’articule autour de plusieurs programmes phares :

Golf+ Le Mag où elle décrypte l’actualité du golf mondial Daily Sport qui lui permet d’aborder l’ensemble des disciplines sportives Les soirées boxe où elle commente avec passion les grands combats

Son adaptation aux différents formats d’émission témoigne de son professionnalisme. Comme elle l’exprime elle-même : « Chaque jour est différent et c’est ça qui me plaît ». Cette diversité nourrit sa passion pour le journalisme sportif et la présentation en direct des événements majeurs du calendrier.

Entre vie personnelle et défis professionnels

Née un 28 février et âgée de 33 ans en 2024, Pauline Sanzey cultive une certaine discrétion concernant sa vie privée. Malgré sa notoriété croissante dans le paysage médiatique français, elle préfère mettre en lumière son travail plutôt que sa sphère personnelle, fidèle à l’éthique journalistique qui la caractérise.

Elle a reconnu avoir souffert du syndrome de l’imposteur en début de carrière

Elle a soutenu publiquement le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » de Marie Portolano sur les femmes dans le journalisme sportif

Elle qualifie son parcours professionnel de « passionnant » malgré les obstacles

Cette journaliste lorraine incarne une nouvelle génération de professionnels des médias sportifs qui ont su s’imposer par leur talent et leur persévérance. Son histoire illustre parfaitement comment la passion peut transformer un rêve d’enfant en une carrière épanouissante dans le monde compétitif de la télévision sportive.