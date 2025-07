Patrick Poivre d’Arvor a retrouvé l’amour : sa nouvelle compagne malgré les accusations

Après des mois de tempête médiatique liée aux accusations de violences sexuelles, Patrick Poivre d’Arvor aurait retrouvé l’amour. L’ancien présentateur star du JT de 20h de TF1, figure emblématique du journalisme français pendant plus de deux décennies, fait face à une situation personnelle complexe. Selon les révélations de Paris Match en avril 2022, PPDA aurait entamé une nouvelle relation amoureuse malgré les graves accusations portées contre lui. Cette nouvelle idylle intervient dans un contexte particulièrement troublé pour le journaliste, dont la vie sentimentale a toujours été au cœur de l’attention médiatique.

Une nouvelle relation en pleine tempête médiatique

En avril 2022, alors que 27 femmes accusent Patrick Poivre d’Arvor de viols, d’agressions sexuelles ou de harcèlement, Paris Match révélait que le journaliste de 74 ans avait retrouvé l’amour. Plusieurs témoins affirment avoir aperçu « les tourtereaux s’embrasser langoureusement lors de plusieurs événements ». Le magazine décrit un PPDA « fier de traverser la Comédie-Française main dans la main avec sa dernière conquête ». Cette relation s’affiche publiquement malgré le scandale qui entoure l’ancien présentateur vedette. L’identité de cette femme reste mystérieuse, alimentant les spéculations dans les médias. Cette nouvelle histoire d’amour surgit à un moment critique pour PPDA, alors que l’émission « Complément d’enquête » lui consacrait un numéro spécial détaillant les accusations portées contre lui par de nombreuses femmes.

Une vie sentimentale mouvementée et controversée

Véronique Courcoux, l’épouse de toute une vie

La vie conjugale de PPDA a été marquée par son mariage avec Véronique Courcoux, rencontrée en 1962 en Bretagne. De cette union officialisée en 1971 sont nés six enfants : Dorothée (1963), Arnaud (1972), Tiphaine (décédée à la naissance en 1974), Solenn (1975), Garance (mort-née en 1980) et Morgane (1981). Cette famille a connu plusieurs drames, notamment le suicide de Solenn en 1995, suite à son combat contre l’anorexie. Malgré leur séparation en 2010 après plus de quatre décennies de vie commune, le couple n’a jamais divorcé. Véronique est décédée en juin 2023 à Neuilly-sur-Seine, ses obsèques se déroulant dans les Côtes-d’Armor.

Des relations extraconjugales médiatisées

La vie sentimentale du journaliste a été marquée par plusieurs infidélités notoires :

Claire Chazal , avec qui il a eu un fils, François, né en 1995 mais reconnu seulement dix ans plus tard

, avec qui il a eu un fils, François, né en 1995 mais reconnu seulement dix ans plus tard L’écrivaine Claire Castillon, de 28 ans sa cadette, avec qui il a vécu un « coup de foudre » durant trois années

Agathe Borne, rencontrée à Roland-Garros en 2006, qui a porté plainte contre lui pour atteinte à la vie privée suite à la publication d’un roman s’inspirant de leur relation

Face aux accusations : sa défense et son attitude

Depuis février 2021, le présentateur fait face à de multiples accusations de violences sexuelles. Florence Porcel a été la première à porter plainte, suivie par d’autres femmes. Selon l’association #MeTooMedia, sept plaintes pour viol visent actuellement l’ancien journaliste. En mai 2022, une enquête de Mediapart a recueilli les témoignages de 20 femmes l’accusant de comportements répréhensibles. Amandine Cornette de Saint Cyr a également dénoncé une relation non consentie datant de 2009. Face à ces accusations, PPDA nie catégoriquement, qualifiant ces témoignages de « mensonges ». Claire Chazal a pris sa défense en déclarant qu’il n’était « en rien dans la violence, ni dans la force », ajoutant que « ce qu’il aime avant tout, c’est séduire, convaincre ». Cette nouvelle relation amoureuse pourrait s’inscrire dans une stratégie visant à montrer que sa vie continue normalement malgré la tempête judiciaire.