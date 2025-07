Patrick Memes mari de Zaz : la vie privée de la chanteuse et coach de The Voice dévoilée

Zaz, de son vrai nom Isabelle Geoffroy, s’est imposée comme une des voix les plus reconnaissables de la chanson française contemporaine. Devenue coach de l’émission The Voice pour la saison 2025, cette artiste authentique cultive habituellement une grande discrétion concernant sa vie personnelle. Pourtant, quelques informations sur son mari et leur relation ont émergé au fil du temps. Un phénomène intrigant de « Patrick Memes » circule sur internet, bien que ces contenus semblent largement fictifs, puisque Zaz préserve jalousement l’identité de son époux. Plongeons dans l’univers intime de cette chanteuse talentueuse, son mariage et l’influence déterminante de son compagnon sur sa transformation personnelle.

Le mystérieux mari mauricien de Zaz : ce que l’on sait vraiment

C’est en octobre 2021, lors de l’émission « L’Hebdo de la musique » diffusée sur W9, que Zaz a révélé pour la première fois son mariage. L’information concernant l’origine mauricienne de son époux a été partagée plus tard, pendant le télé-crochet The Voice, suite à une question d’un candidat réunionnais. En devenant l’épouse de cet homme, la chanteuse française est également devenue belle-mère d’une petite fille prénommée Jayna, agrandissant ainsi son cercle familial.

Le couple cultive une relation loin des projecteurs médiatiques et n’apparaît jamais ensemble lors d’événements publics. Une confusion existe parfois avec Patrick Antonelli, qui est en réalité le mari d’Amel Bent et non celui de notre artiste. La rencontre entre Zaz et son futur époux s’est produite durant sa pause professionnelle vers 2018-2019, période où elle exprimait le besoin de « tuer Zaz », son personnage public devenant trop envahissant dans sa vie intime.

L’influence positive de son mari sur sa transformation personnelle

La relation avec son mari a profondément transformé la vie de l’interprète de « Je veux ». Après avoir contracté sévèrement le coronavirus, perdant goût et odorat pendant quatre mois, Zaz et son compagnon ont entrepris ensemble un jeûne de trois jours. Cette démarche l’a conduite à arrêter définitivement plusieurs addictions comme la cigarette, l’alcool et le café, ainsi que la consommation de viande – des changements maintenus depuis cinq ans maintenant.

L’artiste décrit son mari comme « quelqu’un de très doux » qui l’accompagne et la soutient au quotidien. Cette relation équilibrée l’a aidée à retrouver l’harmonie entre sa vie personnelle et sa carrière musicale. Cette métamorphose coïncide avec la sortie de son album « Isa » en 2021, marquant son retour après une période de retrait médiatique délibéré.

Les « Patrick Memes » : un phénomène Internet entre fiction et réalité

Un curieux phénomène a émergé sur la toile : les « Patrick Memes » concernant le supposé mari de la chanteuse. Ces contenus présentent « Patrick » comme un personnage haut en couleur formant avec Zaz un duo humoristique qui aurait conquis Internet. Près d’une centaine de mèmes circuleraient, célébrant son humour contagieux et sa vivacité d’esprit.

Les mèmes décrivent Patrick comme une « sensation à part entière » avec des punchlines mémorables

Ils évoquent des anecdotes amusantes sur sa vie avec la chanteuse

Ils présentent une personnalité décalée et attachante

Ces informations sont manifestement fictives puisqu’elles contredisent le fait établi que l’identité du mari de Zaz reste soigneusement protégée. Ce phénomène illustre notre fascination collective pour la vie privée des célébrités, au point d’inventer des récits entiers.

Zaz à The Voice : sa nouvelle vie professionnelle après sa transformation

L’arrivée de Zaz comme coach dans la saison 14 de The Voice représente un nouveau chapitre dans sa carrière. Après de longues hésitations, la chanteuse a accepté ce rôle de coach télé suite à sa rencontre avec l’équipe de production du télé-crochet. Cette évolution professionnelle s’inscrit naturellement dans la continuité de sa transformation personnelle.

Sa position sur la vaccination contre le Covid-19 a suscité des controverses, notamment lorsqu’elle a dû annuler ses concerts au Québec en septembre 2022 faute d’être vaccinée. « Je suis quelqu’un d’intègre, je ne peux pas être qui je suis et chanter ce que je chante si je fais l’inverse de ce que mon corps, mon cœur et mon âme ressentent », expliquait-elle alors. Cette prise de position reflète parfaitement sa quête d’authenticité, tant dans sa création musicale que dans ses choix personnels.