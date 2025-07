Patrick Bruel et Clémence Cherier : leur relation amoureuse malgré leurs 35 ans d’écart

Patrick Bruel et Clémence Cherier forment un couple qui intrigue par leur différence d’âge de 35 ans. Le chanteur de 64 ans et l’ancienne mannequin de 27 ans entretiennent une relation discrète depuis environ 2016. Patrick, artiste polyvalent reconnu dans la chanson et le cinéma, et Clémence, devenue entrepreneure dans la mode, partagent leur vie entre projets professionnels et moments familiaux. Leur histoire témoigne d’un lien qui transcende les conventions, tout en préservant leur intimité face aux regards médiatiques.

Une relation discrète entre Paris et Los Angeles

Le couple partage son quotidien entre la France et les États-Unis où résident les enfants de Patrick Bruel. L’artiste effectue régulièrement des allers-retours vers Los Angeles pour retrouver ses fils, fruit de son union avec Amanda Sthers. Cette distance n’entame pas leur relation, malgré les rumeurs de tensions rapportées par certains médias. Patrick justifie leur discrétion médiatique par sa conviction qu’il est « dégradant d’être uniquement la femme de ». Les parents de Clémence auraient initialement exprimé des réticences face à cette liaison avec une star de 35 ans son aînée. Le couple a néanmoins été aperçu ensemble à Roland-Garros en juin 2024, assis dans les tribunes aux côtés des fils du chanteur, une rare apparition publique qui témoigne de leur complicité.

Le Festival des Sables, un projet commun qui les unit

Leur amour s’exprime aussi à travers des projets créatifs partagés. Clémence Cherier, native des Sables-d’Olonne, a fondé avec son père Alexandre le Festival des Sables, un événement culturel de proximité. Patrick Bruel, qualifié de « bonne étoile du festival » par sa compagne, a été le premier artiste à rejoindre l’aventure. Ce rendez-vous musical, qui se tient au prieuré Saint-Nicolas, offre une expérience unique :

Une jauge limitée à 1500 places pour favoriser l’intimité

Une scène basse en cristal permettant d’admirer la mer

Une programmation variée incluant Michel Jonasz et Gaëtan Roussel

Ce festival représente l’aboutissement d’un rêve que Clémence et son père nourrissaient depuis une décennie, avec pour ambition de faire rayonner leur ville natale en utilisant l’océan comme décor naturel pour les spectacles.

Patrick Bruel, un homme de famille entre ses fils et sa compagne

Malgré sa carrière exigeante et sa nouvelle relation sentimentale, Patrick Bruel reste profondément attaché à ses enfants. Ses fils Oscar (21 ans) et Léon (19 ans) occupent une place centrale dans sa vie. Le chanteur maintient « une entente extraordinaire » avec son ex-épouse Amanda Sthers après leur divorce en 2007. Il soutient notamment la carrière musicale naissante de son fils Léon, qui se produit sous le nom de Léon Hesby. Patrick a même créé une marque d’huile d’olive baptisée « Leos », contraction affectueuse des prénoms de ses enfants. Sa présence aux matchs de tennis à Roland-Garros aux côtés de Clémence et ses fils illustre l’équilibre qu’il a su trouver dans cette famille recomposée, entre tournées, concerts et moments partagés.