Patricia Kaas en couple : elle se dévoile avec son compagnon, les confidences sur l’homme de sa vie

Patricia Kaas, la chanteuse à la voix inimitable, a longtemps gardé sa vie privée loin des projecteurs. Pourtant, depuis son retour médiatique avec The Voice en 2025, l’artiste se livre davantage sur son idylle avec Laurent, un entrepreneur parisien. À 58 ans, elle découvre une nouvelle façon d’aimer, plus apaisée et authentique. Ces confidences révèlent une femme transformée par l’expérience et la maturité, prête à vivre une relation différente de ses histoires passées.

Laurent, l’entrepreneur parisien qui partage sa vie depuis 2024

Portrait de l’homme de sa vie

L’homme qui partage désormais la vie de Patricia Kaas se prénomme Laurent. Cet entrepreneur de 60 ans réside dans un appartement élégant situé sur la rive gauche de Paris. Père de deux adolescents, un garçon et une fille, il incarne la stabilité recherchée par la chanteuse après huit ans de pause médiatique.

Leur rencontre date du début 2024, période où l’artiste sentait qu’elle était enfin prête à accueillir l’amour dans son existence. Le couple a fait sa première apparition publique le 10 novembre 2024, lors de l’avant-première du film Gladiator 2 au cinéma Pathé Palace à Paris. Les photographes les ont immortalisés main dans la main, officialisant ainsi leur relation aux yeux du grand public.

Un couple qui célèbre son amour sur les réseaux sociaux

Sur Instagram, Patricia Kaas a instauré une tradition touchante et romantique. Chaque 14 du mois, la coach de The Voice publie des clichés de son compagnon ou du couple, accompagnés de la légende « Un jour spécial » ou « A special day ». Cette ritualisation témoigne de l’importance qu’elle accorde à cette idylle.

Le 14 mars 2025, elle partageait une photo en noir et blanc où tous deux affichaient des sourires complices. Le 14 septembre 2025, une publication montrait Laurent se relaxant dans une piscine à débordement, un verre à la main, sur fond de « Ça, c’est vraiment toi » du groupe Téléphone. Ces moments immortalisés révèlent une relation épanouie et décontractée, loin de l’agitation de la scène et des tournées.

« À 58 ans, j’aime différemment » : ses confidences sur cette nouvelle relation

Une liberté nécessaire dans le couple

Dans l’émission 50′ Inside diffusée le 11 janvier 2025, Patricia Kaas s’est confiée pour la première fois sur cette relation amoureuse. La chanteuse a expliqué avoir dû se libérer intérieurement pour être véritablement disponible à cette nouvelle histoire. Après huit ans consacrés à elle-même, elle n’envisageait plus de romance.

À la suite d’une carrière intense comme celle de Catherine Frot et d’autres artistes célèbres, Patricia Kaas avoue qu’aimer à 58 ans diffère profondément des passions de jeunesse. « On connaît la vie et on aime une certaine indépendance », confie-t-elle. Son besoin d’être là sans l’être toujours, de ne pas se sentir observée constamment, définit sa nouvelle philosophie amoureuse. Cette liberté préservée constitue le socle de son bien-être actuel.

Le choix assumé de ne pas vivre ensemble

Patricia Kaas et Laurent ont pris une décision peu conventionnelle mais réfléchie : ils ne vivent pas ensemble. L’improvisation prime sur la routine quotidienne dans leur couple. Ce choix illustre parfaitement la volonté de l’artiste de préserver son indépendance tout en cultivant une relation authentique.

Cette organisation leur permet de savourer chaque instant partagé sans contrainte. Les retrouvailles gardent ainsi leur saveur particulière, loin de la monotonie que redoute la chanteuse. Cette configuration correspond aux leçons tirées de ses expériences passées tumultueuses.

Une femme transformée dans sa manière d’aimer

Dans les colonnes de Télé Star fin janvier 2025, Patricia Kaas révélait avoir profondément changé sa manière d’être en couple. « Je suis beaucoup plus à l’écoute de l’autre », confiait-elle. Durant ses relations précédentes, constamment sollicitée par sa carrière musicale, elle réclamait des moments de solitude que ses partenaires peinaient à comprendre.

À Télé 7 Jours, elle ajoutait : « Il m’a fallu apprendre à partager et à ne pas être tout le temps celle qui tient la barre. » Cette évolution témoigne d’une maturité acquise avec l’âge et les drames vécus. Son histoire tumultueuse avec Philippe Bergman entre 1994 et 2001, sa passion éphémère avec le chef étoilé Yannick Alléno en 2008-2009, lui ont enseigné des leçons précieuses.

Aujourd’hui, la coach de The Voice aborde l’amour avec davantage de sérénité. Les émotions restent présentes mais la sagesse guide désormais ses choix affectifs. Cette transformation permet à l’artiste aux origines modestes de construire une relation équilibrée, où les deux partenaires trouvent leur place. La voix qui a conquis l’Olympia trouve enfin l’harmonie dans sa vie privée.