Patricia Kaas en couple : elle se dévoile avec son compagnon après des années de célibat

Après huit années loin des projecteurs sentimentaux, Patricia Kaas dévoile enfin son bonheur retrouvé. La chanteuse à la voix iconique, aujourd’hui âgée de 58 ans, a confirmé sa relation amoureuse en janvier 2025 lors d’une interview dans l’émission 50′ inside sur TF1. Ce retour à la vie amoureuse coïncide avec son grand retour médiatique comme coach dans The Voice, où elle officie aux côtés de Florent Pagny, Vianney et Zaz. L’artiste semble avoir trouvé l’équilibre parfait entre sa carrière musicale florissante et son épanouissement personnel auprès d’un homme qui a su conquérir son cœur meurtri.

Laurent, l’homme qui a conquis le cœur de la chanteuse

Le compagnon de Patricia Kaas se prénomme Laurent et exerce la profession d’entrepreneur. Âgé de 60 ans, cet homme discret vit à Paris dans un appartement de la rive gauche et partage son quotidien avec ses deux enfants adolescents. La rencontre entre Patricia et Laurent remonte au début 2024, un moment charnière où l’artiste s’est sentie prête à accueillir une nouvelle histoire d’amour.

Cette relation s’inscrit dans un contexte particulier puisqu’elle correspond également au retour de la chanteuse sur le devant de la scène. Laurent a su trouver les mots justes pour apaiser Patricia après ses déceptions amoureuses passées, notamment sa relation dévastatrice avec le chanteur belge Philippe Bergman entre 1994 et 2001, ou encore sa liaison éphémère avec le chef étoilé Yannick Alléno. L’entrepreneur parisien a réussi à redonner confiance à l’interprète d’Il me dit que je suis belle, prouvant qu’une seconde chance en amour est possible même après de longues années de solitude choisie. Certaines personnalités politiques comme Roselyne Bachelot amoureuse : qui est son compagnon actuel ? partagent cette expérience d’un bonheur retrouvé après cinquante ans.

Une relation moderne après huit ans de célibat choisi

Le couple a fait le choix audacieux de ne pas vivre ensemble, préférant préserver leur indépendance respective. Patricia Kaas explique qu’à 58 ans, les amours se vivent différemment car on connaît la vie et on apprécie une certaine liberté. Elle a besoin de ne pas se sentir observée dans ses gestes quotidiens et privilégie l’improvisation à la routine du quotidien.

Une tradition particulière rythme leur vie amoureuse : le couple célèbre son anniversaire chaque 14 du mois. Cette attention témoigne de leur volonté d’entretenir la flamme et de préserver la magie des premiers instants. L’artiste reconnaît avoir dû se libérer de certaines choses pour que cette relation soit possible. Elle se décrit désormais comme plus zen, beaucoup plus à l’écoute de l’autre, ayant appris à partager et à ne pas toujours tenir la barre.

Ces huit années de célibat volontaire n’étaient pas un hasard. Patricia Kaas avait besoin d’être seule avec elle-même pour se reconstruire après une fatigue physique et psychique importante. Cette période de solitude choisie lui a permis de mieux se connaître et d’aborder cette nouvelle histoire avec maturité.

Des apparitions publiques et un bonheur affiché sur les réseaux sociaux

Patricia Kaas n’hésite pas à partager son bonheur sur Instagram. Les 14 septembre 2024 et 14 mars 2025, elle a publié des photos avec Laurent accompagnées du commentaire A special day. Une vidéo partagée le 14 septembre 2025 montrait son compagnon dans une piscine à débordement, témoignant de moments d’intimité partagés.

L’apparition la plus remarquée du couple reste celle lors de l’avant-première du film Gladiator 2 à Paris le 10 novembre 2024. Main dans la main, ils ont affiché leur complicité devant les photographes. Des clichés en noir et blanc révèlent le sourire radieux de la chanteuse et un regard brûlant témoignant de son épanouissement.

Le couple est régulièrement aperçu en amoureux dans les rues de Paris. Cette visibilité publique contraste avec les précédentes relations de l’artiste, généralement plus discrètes. Patricia Kaas assume pleinement ce bonheur retrouvé, prouvant qu’il n’y a pas d’âge pour vivre une passion et construire une relation épanouie selon ses propres règles :