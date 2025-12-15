Patricia Kaas en couple : elle se dévoile avec l’homme qui partage sa vie aujourd’hui

Patricia Kaas fait son grand retour médiatique comme coach de The Voice en 2025, aux côtés de Vianney, Zaz et Florent Pagny. Cette nouvelle aventure télévisuelle coïncide avec une renaissance personnelle pour la chanteuse de 58 ans. Après huit années de célibat volontaire, l’artiste a retrouvé l’amour début 2024 avec Laurent, un entrepreneur parisien. Sur Instagram, elle partage désormais régulièrement des moments intimes de son bonheur retrouvé. À cet âge, Patricia Kaas aborde les sentiments avec une maturité nouvelle et se livre sans pudeur sur cette relation qui l’a profondément transformée.

Laurent, l’homme qui a conquis le cœur de la chanteuse

Laurent, âgé de 60 ans, est un entrepreneur parisien père de deux adolescents. Il réside dans un appartement situé sur la rive gauche de la capitale. Le couple a fait un choix singulier : ne pas cohabiter sous le même toit. Cette décision reflète leur désir de préserver la magie de la spontanéité plutôt que de s’installer dans une routine quotidienne. Les amoureux sont fréquemment aperçus déambulant main dans la main dans les rues parisiennes.

Leur première apparition publique remarquée a eu lieu lors de l’avant-première de Gladiator 2, le 10 novembre 2024 à Paris. Sur les réseaux sociaux, Patricia Kaas célèbre cette histoire d’amour. Elle a publié des photos en noir et blanc du couple les 14 septembre et 14 mars, accompagnées de la légende mystérieuse « Un jour spécial ». Ces publications suggèrent que les deux tourtereaux célèbrent l’anniversaire mensuel de leur rencontre. Le 14 septembre 2025, la star a dévoilé une vidéo de Laurent dans une piscine à débordement, avec en musique de fond « Ça, c’est vraiment toi » de Téléphone, un clin d’œil évident à son bonheur retrouvé.

Une vision transformée de l’amour à 58 ans

Dans l’émission 50′ inside en janvier 2025, Patricia Kaas s’est confiée sur sa renaissance amoureuse. Elle explique avoir eu besoin d’une longue période de solitude pour se retrouver elle-même. « Je n’avais pas envie d’histoires d’amour », confie-t-elle, avant d’ajouter que début 2024, quelque chose a changé. Elle s’est sentie prête pour de nouveaux projets, dont The Voice, mais aussi pour accueillir à nouveau l’amour.

À 58 ans, les relations amoureuses prennent une dimension différente selon l’artiste. L’indépendance et la liberté demeurent essentielles pour elle. « Je peux être là, mais pas toujours », précise-t-elle, refusant de se sentir constamment observée. Auprès de Télé Star fin janvier, elle révèle avoir transformé sa manière d’être en couple. Désormais, elle se montre beaucoup plus à l’écoute de l’autre, contrairement aux années passées où elle était perpétuellement sollicitée. Dans Télé 7 Jours, elle confie avoir appris à partager et à ne plus vouloir tout contrôler. Comme d’autres personnalités du spectacle, elle a dû se libérer de certaines barrières pour permettre à cette nouvelle relation de s’épanouir.

Les histoires d’amour qui ont marqué sa vie avant Laurent

La vie amoureuse de Patricia Kaas compte plusieurs chapitres marquants. Dans les années 1980, elle a partagé une idylle avec Cyril Prieur, son manager, leur relation évoluant ensuite vers une complicité platonique. À partir de 1994, Philippe Bergman, chanteur belge, entre dans sa vie. Leur histoire commence par un emménagement rapide mais se termine de manière tumultueuse entre 1994 et 2001. L’artiste belge traîne même la chanteuse en justice pour réclamer une pension alimentaire.

En 2017 dans Rétro, Patricia Kaas évoque cette relation douloureuse qui l’a profondément marquée. Entre 2008 et 2009, le chef étoilé Yannick Alléno partage sa vie. Leurs emplois du temps respectifs et son manque de disponibilité provoquent leur séparation. Pourtant, une amitié sincère perdure aujourd’hui entre eux. La presse people a également évoqué des liaisons avec Patrick Poivre d’Arvor et le milliardaire Remus Truica. Ces expériences passées ont forgé sa nouvelle approche des sentiments, plus mature et équilibrée.