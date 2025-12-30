Patrice Laffont : retour sur sa vie privée, sa femme Valérie et sa famille

Patrice Laffont est décédé le 7 août 2024 à l’âge de 84 ans, emportant avec lui un demi-siècle de télévision française. Ce présentateur emblématique de jeux télévisés comme Fort Boyard ou Des chiffres et des lettres a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Au-delà de sa carrière professionnelle, l’animateur a vécu une existence privée riche en émotions, marquée par deux mariages et trois enfants. Cet article revient sur les relations amoureuses, la famille et les regrets de cet homme au franc-parler légendaire.

Deux mariages, deux histoires d’amour

Patrice Laffont s’est marié une première fois en 1966 avec Catherine Laporte. Cette union, qui a duré quinze ans, a donné naissance à deux enfants : Axelle Laffont, aujourd’hui humoriste et comédienne, et Fabrice Laffont, devenu réalisateur. Après leur divorce, Catherine a refait sa vie avec Édouard Molinaro, célèbre réalisateur de L’Emmerdeur et de La Cage aux folles. Ce dernier a joué un rôle paternel déterminant auprès d’Axelle et Fabrice durant leur enfance.

La deuxième histoire d’amour de l’animateur a commencé avec Valérie-Caroline Tavernier. Il l’a rencontrée alors qu’elle n’avait que 18 ans et lui 40 ans, soit vingt-deux ans de différence. Le couple s’est marié en 1996, année de naissance de leur fille Mathilde. Patrice reconnaissait volontiers avoir « toujours été avec des femmes plus jeunes » et qualifiait Valérie de « la femme de sa vie ». Contrairement à certaines épouses de personnalités médiatiques comme Mélanie Page, compagne de Nagui, Valérie a toujours privilégié la discrétion, préférant rester en retrait des médias pour préserver leur intimité familiale.

Une séparation suivie de retrouvailles inattendues

Après quinze ans de vie commune, le couple s’est séparé en 2011. Cette rupture n’a en revanche jamais débouché sur un divorce officiel, laissant une porte ouverte à leur histoire. Contre toute attente, Patrice et Valérie se sont réconciliés en 2019 et ont décidé d’emménager à nouveau ensemble.

En 2020, le présentateur confiait : « On ne s’est jamais quittés en quelque sorte. Ça se passe magnifiquement bien. On est mariés depuis vingt-trois ans. » Ces retrouvailles témoignaient de la solidité de leur lien malgré les épreuves traversées. Cette réconciliation inattendue a permis au couple de vivre ensemble jusqu’au dernier jour de Patrice. C’est d’ailleurs Valérie qui était présente à ses côtés le 7 août 2024 à leur domicile d’Oppède, dans le Vaucluse, quand l’animateur a été terrassé par une crise cardiaque. Elle a immédiatement alerté les secours, accompagnant son époux dans ses derniers instants.

Axelle, Fabrice et Mathilde : trois enfants dans le monde du spectacle

Axelle et Fabrice, les aînés du premier mariage

Axelle Laffont s’est fait connaître comme humoriste et comédienne après avoir été révélée sur Canal+. Elle a su développer un style unique qui lui a permis de se faire une place dans le paysage artistique français. Son frère Fabrice Laffont a choisi la réalisation, signant notamment un documentaire sur Michel Polnareff intitulé « Quand l’écran s’allume », salué pour son regard intimiste sur l’artiste.

Mathilde, la benjamine passionnée de théâtre

Mathilde Laffont, née en 1996, a d’abord cherché le monde de la mode en travaillant pour la maison Dior avant de se tourner vers la comédie et le théâtre. En avril 2023, elle a partagé la scène avec son père dans Phèdre Inattendue, une expérience qui a renforcé leur complicité. Patrice admettait avoir été plus présent pour Mathilde que pour ses deux aînés, témoignant d’une évolution dans sa paternité au fil des années. Cette relation père-fille privilégiée illustrait sa volonté de réparer les erreurs du passé.

Enfant Année de naissance Mère Profession Axelle Laffont Années 1970 Catherine Laporte Humoriste et actrice Fabrice Laffont Années 1970 Catherine Laporte Réalisateur Mathilde Laffont 1996 Valérie-Caroline Tavernier Comédienne

Les regrets d’une paternité imparfaite

Patrice Laffont n’a jamais caché ses regrets concernant son rôle de père auprès d’Axelle et Fabrice. Au micro du podcast « Parents d’abord » en janvier 2022, il déclarait : « Je leur demande pardon si je n’ai pas été un père aussi présent et attentionné que j’aurais pu l’être. »

L’animateur se qualifiait lui-même de « volage » et reconnaissait avoir été « à fond dans le boulot » durant l’enfance de ses aînés. Il confiait avec une sincérité touchante : « J’ai été plus présent pour Mathilde que pour eux. Ils ont le droit de me le reprocher. » Ces aveux témoignaient d’une lucidité douloureuse sur ses absences passées. Il admettait également qu’Édouard Molinaro « a été plus père avec mes enfants que moi » et reconnaissait avoir parfois privilégié ses amis au détriment de sa famille. Son franc-parler et son authenticité dans ces confessions ont révélé un homme conscient de ses erreurs et désireux de les reconnaître publiquement.

Le rôle précieux d’Édouard Molinaro

Après le divorce, Catherine Laporte a refait sa vie avec Édouard Molinaro, producteur et réalisateur de films cultes comme L’Emmerdeur et La Cage aux folles. Ce dernier a assumé le rôle paternel auprès d’Axelle et Fabrice pendant leur enfance et leur adolescence, compensant les absences de Patrice.

L’animateur témoignait d’une profonde reconnaissance : « C’est grâce au nouveau mari de ma femme Catherine, Edouard Molinaro, qui était d’une intelligence absolue et qui a voulu que tout se passe au mieux. » Édouard avait dit à Patrice : « Tu sais, tu viens quand tu veux », démontrant sa générosité et sa volonté de faciliter les visites de Patrice à ses enfants. Cette attitude bienveillante a permis de maintenir un lien familial malgré la séparation. Patrice reconnaissait qu’Édouard avait « pris le relais et le faisait très bien », illustrant une configuration familiale recomposée harmonieuse malgré la complexité des situations.

Un héritage familial et une complicité préservée

Né le 21 août 1939 à Marseille, Patrice Laffont était le fils de Robert Laffont, fondateur des célèbres Éditions Robert Laffont. Ses deux sœurs, Anne Carrière et Isabelle Laffont, ont également embrassé le monde de l’édition, perpétuant l’héritage paternel.

Malgré ses absences, Patrice entretenait une complicité particulière avec ses enfants. Il déclarait : « On joue beaucoup, j’étais présentateur de jeux et, dans la vie, on joue à plein de jeux, ça nous réunit. » Il exprimait ce souhait touchant : « J’aimerais bien qu’ils continuent à jouer sans moi. » Ses obsèques ont eu lieu le 23 août à Paris, où il a été inhumé au Père-Lachaise. Ses trois enfants et Valérie étaient réunis dans le deuil. France 3 a diffusé l’émission Merci Patrice ! le 13 septembre 2024, un hommage télévisuel présenté par Laurent Romejko. L’animateur laisse derrière lui une famille unie malgré les épreuves et l’héritage d’un homme authentique qui a marqué la télévision française pendant plus de cinquante ans.