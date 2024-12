Parlementaires sud-coréens cherchent à destituer le président Yoon après l’échec de la loi martiale

La scène politique sud-coréenne a été secouée par un événement sans précédent depuis des décennies. Le président Yoon Suk Yeol, confronté à une impasse politique, a tenté une manœuvre audacieuse qui s’est rapidement retournée contre lui. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le pays et pourrait avoir des conséquences majeures sur l’avenir de son mandat.

Une tentative de loi martiale qui tourne court

Le 5 décembre 2024, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a pris une décision inattendue et controversée en déclarant la loi martiale. Cette mesure, visant à briser le blocage politique entre l’exécutif conservateur et l’assemblée majoritairement progressiste, n’a duré que six heures. La rapidité avec laquelle cette décision a été annulée témoigne de la forte opposition qu’elle a suscitée.

Les parlementaires ont réagi promptement en se frayant un chemin à travers les cordons de sécurité mis en place par les militaires. Une fois réunis, ils ont voté à l’unanimité pour abroger la loi martiale. Parmi les 190 membres présents sur 300, même 18 députés du parti du président ont voté contre cette mesure, illustrant l’isolement politique de Yoon Suk Yeol.

Cette tentative de recours à la loi martiale a ravivé des souvenirs douloureux chez de nombreux Sud-Coréens :

Rappel des régimes dictatoriaux passés

Craintes pour la démocratie encore jeune du pays

Inquiétudes sur la stabilité politique de la nation

Mobilisation populaire et réaction de l’opposition

La décision du président Yoon a provoqué une vague de protestations dans tout le pays. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement et leur inquiétude face à ce qu’ils perçoivent comme une menace pour la démocratie sud-coréenne. Ces manifestations ont renforcé la position de l’opposition politique.

Enhardis par ce soutien populaire et par le rejet massif de la loi martiale, plusieurs partis d’opposition ont déposé une motion de destitution contre le président Yoon. Cette motion pourrait être soumise au vote dès le vendredi 7 décembre. Bien que l’opposition dispose d’une large majorité à l’Assemblée nationale, il n’est pas certain qu’elle atteigne la majorité des deux tiers nécessaire pour destituer le président.

Le tableau suivant résume les étapes clés de cette crise politique :

Date Événement 5 décembre 2024 Déclaration de la loi martiale par le président Yoon 5 décembre 2024 (6 heures plus tard) Abrogation de la loi martiale par le Parlement 6 décembre 2024 Dépôt de la motion de destitution par l’opposition 7 décembre 2024 (prévu) Vote potentiel sur la destitution du président

Implications pour l’avenir politique de la Corée du Sud

Cette crise politique survient alors que le président Yoon entame sa troisième année de mandat. Son action a été largement perçue comme un échec, laissant son autorité considérablement affaiblie. La tentative de recours à la loi martiale a non seulement échoué à résoudre l’impasse politique, mais a également aggravé les tensions entre l’exécutif et le législatif.

L’issue de cette crise pourrait avoir des répercussions importantes sur :

La stabilité du gouvernement sud-coréen Les relations entre les différentes branches du pouvoir La perception de la démocratie sud-coréenne à l’international Les alliances stratégiques du pays, notamment avec les États-Unis

Quelle que soit l’issue du vote de destitution, il est clair que cet épisode laissera des cicatrices profondes dans le paysage politique sud-coréen. La confiance des citoyens envers leurs institutions et leurs dirigeants pourrait être durablement affectée, nécessitant des efforts considérables pour restaurer la stabilité et la cohésion nationale.