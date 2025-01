Parking des Barnets : stationnement pratique et sécurisé à proximité du centre-ville

Le parking des Barnets, situé entre Lans-en-Vercors et son stade de neige, est un point de départ idéal pour les amateurs de randonnée et de sports d’hiver. À une altitude d’environ 1272-1274 mètres, ce stationnement offre un accès privilégié à une boucle de randonnée en raquettes de 5,91 km, très appréciée des visiteurs. Les coordonnées GPS (N 45.107088° / E 5.603559°) permettent de localiser facilement cet emplacement stratégique pour analyser la région.

Caractéristiques du parking et de la randonnée

Le parking des Barnets se démarque grâce à sa position avantageuse, offrant aux visiteurs un point de départ pratique pour diverses activités de plein air. La randonnée associée à ce parking présente les caractéristiques suivantes :

Difficulté : Facile

Facile Durée : Environ 3 heures

Environ 3 heures Dénivelé positif : 278 mètres

278 mètres Balisage : Raquettes n°2 en hiver, jaune et vert en été

L’itinéraire de cette randonnée circulaire offre une expérience variée, traversant différents paysages du Vercors. Le parcours emprunte plusieurs points d’intérêt, notamment :

L’Auberge des Allières Le Collet du Furon Le Carrefour de la Salière Une aire de pique-nique avec belvédère Le Clos de Lans

Cette boucle permet aux randonneurs de profiter de vues imprenables sur le plateau du Vercors, Villard-de-Lans et le Pic Saint-Michel. Le chemin alterne entre passages en forêt et traversées de prairies, offrant une diversité de paysages tout au long de l’année.

Aménagements et commodités

Le parking des Barnets et ses environs sont équipés de plusieurs aménagements pour le confort des visiteurs. Voici un aperçu des commodités disponibles :

Aménagement Description Aires de pique-nique Plusieurs emplacements avec tables le long du parcours Auberge des Allières Ouverte en période de vacances Aire de départ de parapente Située sur le parcours de randonnée Panneaux d’information Nombreux panneaux pour un balisage optimal

Ces installations contribuent à rendre l’expérience des visiteurs plus agréable et sécurisée. L’auberge des Allières, en particulier, offre un point de ravitaillement bienvenu pour les randonneurs pendant les périodes d’affluence. La présence d’une aire de départ de parapente ajoute une dimension supplémentaire aux activités possibles dans la zone, attirant les amateurs de sports aériens.

Accessibilité et activités saisonnières

Le parking des Barnets se singularise par sa polyvalence, offrant un accès à diverses activités tout au long de l’année. En hiver, il sert de point de départ pour les randonnées en raquettes et donne accès aux pistes de ski de fond à proximité. Cette proximité avec les installations de sports d’hiver en vérité un lieu de stationnement prisé pour les amateurs de glisse et les professionnels du tourisme hivernal.

En été, le parking conserve son attrait pour les randonneurs pédestres. La boucle de randonnée, bien que balisée différemment (jaune et vert), reste accessible et offre une expérience tout aussi enrichissante. Cette adaptabilité saisonnière contribue à maintenir une fréquentation régulière du site, bien que variable selon les périodes de l’année et les conditions météorologiques.

L’accessibilité du parking des Barnets est renforcée par son balisage clair et ses nombreux panneaux d’information. Cette signalétique soignée permet aux visiteurs de s’orienter facilement, que ce soit pour débuter leur randonnée ou pour accéder aux différentes installations de la zone. La proximité du stade de neige de Lans-en-Vercors ajoute à l’attrait du lieu, en faisant un point de passage incontournable pour les touristes et les locaux souhaitant profiter des activités de montagne.