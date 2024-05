Prévisions de pannes majeures suite à l'observation d'aurores boréales en France : quel impact sur les réseaux électriques ?

Une tempête solaire « extrême », frappe actuellement la Terre.

Les champs magnétiques envoyés par le Soleil peuvent créer des perturbations sur les réseaux électriques, les systèmes de communication et les satellites en orbite.

Sous le spectacle flamboyant des aurores boréales se dessine une tempête solaire d'une intensité inégalée depuis près de deux décennies, venant titiller les réseaux électriques et les communications terrestres.

Une tempête solaire d'une intensité exceptionnelle s'est abattue sur la Terre ce week-end, offrant aux observateurs terriens le spectaculaire ballet des aurores boréales teintées de rose, de violet et de vert. Bien que ce phénomène cosmique éblouissant puisse ravir les yeux, il n'en demeure pas moins potentiellement dangereux pour nos réseaux électriques et de communication. Cette première tempête de cette ampleur depuis 2003 suscite l'attention des spécialistes et des autorités aéronautiques, qui se préparent à d'éventuelles perturbations.

C'est fou ! Aurore boreal prise sur le vif, depuis la bretagne en ille et vilaine ! (📸Photos par moi-même)🌌 #auroreboreale pic.twitter.com/NRQfTSbCPz — Vivouix | 🇺🇳🇺🇳 (@vivouix) May 11, 2024

La tempête solaire et aurores boréales : un spectacle rare et troublant

Une tempête solaire d'une intensité exceptionnelle s'est abattue sur la Terre depuis vendredi soir, offrant aux observateurs une occasion rare d'admirer des aurores boréales aux couleurs chatoyantes. Annoncée par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), cette tempête solaire représente un phénomène unique, la première de cette ampleur depuis 2003.

Les tempêtes solaires résultent de l'activité intense du Soleil, se produisant au niveau des taches solaires, des zones froides et magnétiques à la surface de notre étoile. Provocatrices d'éruptions, ces taches solaires sont le fruit d'une accumulation d'énergie magnétique à l'équateur solaire. Les particules projetées dans l'espace atteignent des vitesses vertigineuses, entre 300 et 1000 km par seconde, parcourant la distance entre le Soleil et la Terre en trois jours. Sept éjections de « masse coronale » issues d'une tache solaire qui dépasse 17 fois le diamètre de notre planète se dirigent actuellement vers nous.

C'est ce qui est arrivé hier, un peu moins fort tout de même, et ce soir on pourrait encore voir des aurores en France vers 21h!!! Voici l'éruption il y a deux jours https://t.co/uUCBmWe9zf — Eric Lagadec✨🌍 (@EricLagadec) February 27, 2023

Cette tempête solaire offre l'opportunité d'observer des aurores boréales exceptionnelles, même à des latitudes plus basses telles qu'en France, où ces phénomènes célestes magiques peuvent se parer de teintes roses, violettes ou vertes. Cependant, cette beauté céleste n'est pas sans risques, car les perturbations résultantes de cette tempête solaire pourraient affecter les réseaux électriques et de communication.

Il s'agit d'une situation céleste aussi fascinante que préoccupante, invitant les curieux à lever les yeux au ciel pour contempler ce spectacle rare et phénoménal. Une occasion unique de connecter avec les mystères de l'univers, tout en étant conscient des défis que ces tempêtes solaires peuvent engendrer pour notre quotidien.

Tempête solaire en approche, risques et précautions à prendre dans les systèmes de communication

Les ondes magnétiques émises par le Soleil lors de cette tempête solaire historique suscitent des inquiétudes quant aux perturbations potentielles dans les systèmes de communication. Les experts préviennent que des « perturbations des réseaux de communications et des systèmes de navigation », ainsi que des « pannes de courant » et des « dégâts sur les satellites » pourraient survenir dans les prochains jours.

L'événement de 2003, ayant brièvement affecté l'électricité en Suède et endommagé des transformateurs en Afrique du Sud, reste dans les mémoires. La tempête solaire la plus marquante enregistrée jusqu'à présent remonte à 1859, connue sous le nom d'événement de Carrington, ayant fortement perturbé les communications par télégraphe.

Les opérateurs de satellites, la NASA avec la station ISS, ainsi que les compagnies aériennes, les fournisseurs de GPS et Internet sont en état d'alerte face à ce phénomène. Le régulateur aérien américain a recommandé aux compagnies aériennes et aux pilotes de « prévoir » toute perturbation éventuelle.

Malgré ces préoccupations, les radiations solaires ne devraient pas avoir d'impact sur la santé humaine, étant classées au niveau 1 sur une échelle de 5, ne générant pas d'inquiétude pour le moment.