Panne Free signalée dans plusieurs villes françaises

Panne chez Free, plusieurs abonnés touchés depuis hier.

Les signalements se multiplient touchant plusieurs départements de France.

Aujourd'hui 3 avril, de nombreuses personnes ont rencontré des difficultés de connexion Internet en raison d'une panne signalée chez l'opérateur Free, touchant plusieurs villes françaises.

Cette perturbation a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où les utilisateurs ont partagé leurs frustrations et leurs expériences.

Panne Free : des dysfonctionnements à travers le pays

La panne de Free a été signalée dans plusieurs villes à travers la France ce mercredi 3 avril. Parmi les endroits touchés, on compte Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier et Bordeaux. Les utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à cette interruption de service, soulignant l'impact sur leurs activités quotidiennes, tant professionnelles que personnelles.

Réactions et attentes des abonnés de Free

Sur Twitter, de nombreux abonnés de Free ont exprimé leur frustration face à cette panne, certains demandant des explications et des délais pour le rétablissement du service. Certains ont également partagé des astuces pour contourner temporairement le problème, tandis que d'autres ont simplement exprimé leur incompréhension quant à la cause de cette interruption.

En attendant que la situation soit résolue, les abonnés de Free restent en attente de plus d'informations de la part de l'opérateur sur les causes de cette panne et sur les mesures prises pour y remédier.