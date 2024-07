Oxygène noir : les scientifiques se sont trompés sur l’origine de la vie sur Terre

Dans les profondeurs océaniques, une découverte inattendue bouleverse les fondements de la science marine et soulève des questions cruciales sur l'avenir fragile de notre écosystème marin.

Dans les abysses mystérieux des océans, une révélation secoue les fondements de la science marine. Une découverte inattendue, une source d'oxygène se cachant à 4 000 mètres de profondeur, remet en question les certitudes établies et éveille les consciences sur un écosystème fragile menacé. Les enjeux inexplorés de l'exploitation minière en eaux profondes, où richesses naturelles et précieuses ressources pourraient bouleverser l'équilibre délicat de la vie marine.

La découverte fascinante d'Andrew Sweetman

En 2013, lors d'une expédition dans la zone Clarion-Clipperton de l'océan Pacifique, l'océanographe Andrew Sweetman a fait une découverte surprenante avec son équipe. Ils ont détecté la production d'oxygène à une profondeur de 4 000 mètres, là où la lumière ne pénètre pas.

Au départ, Sweetman a douté de la fiabilité de leurs capteurs, pensant qu'ils étaient défectueux. Cependant, des observations répétées ont confirmé que les capteurs étaient exacts, révélant une source d'oxygène jusque-là inconnue dans les profondeurs marines.

Cette découverte remet en question la théorie traditionnelle selon laquelle la photosynthèse est nécessaire pour la production d'oxygène, ce qui est impossible dans des environnements privés de lumière. « J'ai dit à mes étudiants de remettre les capteurs dans leur boîte. Nous les renverrons au fabricant pour les faire tester, car ils ne nous donnent que des informations inexactes », a déclaré Sweetman.

Des batteries naturelles produisent de l'oxygène mystérieux

Une récente étude publiée dans Nature Geoscience a révélé l'existence d'une production d'oxygène mystérieuse et indépendante de la photosynthèse, associée à des nodules polymétalliques trouvés au fond des océans. Ces nodules, riches en métaux précieux tels que le cobalt, le nickel et le cuivre, sont très recherchés pour leur utilisation dans les technologies vertes comme les batteries de voitures électriques et les panneaux solaires.

Des chercheurs ont découvert que ces nodules agissent comme de véritables « géobatteries » naturelles, générant des courants électriques dans l'eau salée qui provoquent la production d'oxygène par électrolyse de l'eau de mer. Cette découverte suggère que ces nodules fonctionnent comme des batteries naturelles, créant de l'électricité qui divise les molécules d'eau pour produire de l'oxygène.

Les chercheurs, dirigés par l'équipe de Sweetman et en collaboration avec le chimiste Franz Geiger de l'université Northwestern, ont exclu les processus biologiques et se sont concentrés sur les propriétés électrochimiques des nodules pour parvenir à cette conclusion.

L'exploitation minière en eaux profondes menacée par l'oxygène noir

La récente mise en lumière de la production d'oxygène noir soulève des préoccupations majeures quant à l'exploitation minière en eaux profondes, particulièrement pour les nodules polymétalliques convoités pour leurs précieux métaux. Les écologistes et les scientifiques mettent en garde contre les conséquences potentielles de cette activité sur les fragiles écosystèmes des profondeurs marines.

Ces nodules, essentiels à la biodiversité des eaux profondes et nécessitant des millions d'années pour se former, sont l'objet de convoitises de grandes sociétés minières qui envisagent des extractions à des profondeurs allant jusqu'à 20 000 pieds sous la surface. « Nous devons repenser nos méthodes d'extraction pour éviter d'épuiser la précieuse source d'oxygène essentielle à la vie en eaux profondes », a averti Geiger.

Si ces précieux nodules venaient à être perturbés, les conséquences pourraient être catastrophiques, avec la création possible de « zones mortes » où la vie marine serait irrémédiablement compromise. Des données historiques des années 1980, époque des premiers essais d'exploitation minière en eaux profondes, révèlent que les zones affectées par ces activités n'ont jamais retrouvé leur équilibre écologique, mettant en lumière les impacts dévastateurs à long terme de telles pratiques.

Un appel pressant à préserver l'oxygène des fonds marins

Des biologistes marins ont mis en garde contre « les dommages potentiels que pourraient causer l'exploitation minière en eaux profondes à ces écosystèmes fragiles ». En effet, des études ont montré que des zones minées dans les années 1980 étaient toujours des « zones mortes » des décennies plus tard, contrairement aux régions non touchées où la vie marine avait prospéré.

Face au risque de dommages irréversibles, les appels à un moratoire sur l'exploitation minière en eaux profondes se multiplient. Les scientifiques et les écologistes demandent une réflexion approfondie et une surveillance scientifique avant de permettre toute exploitation de ces ressources.