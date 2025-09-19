OM – PSG en streaming (saison 2025-2026) : vivez le Classique avec Molotov TV

Ca y est, le choc le plus attendu des fans de Ligue 1 va se dérouler ce dimanche 21 février 2025 à l’Orange Vélodrome de Marseille : l’Olympique de Marseille de Pavard et Aubameyang va rencontrer le PSG de Barcola et Vitinha. Paris privé de la plupart de ses joueurs offensifs, Marseille aura un vrai coup à jouer.

Regarder le match partout, simplement

Molotov fonctionne sur smartphone, tablette, ordinateur et TV connectée. Commencez sur votre téléviseur, poursuivez dans les transports, reprenez depuis le début si vous arrivez en retard : l’expérience est fluide et pensée pour s’adapter à votre rythme. Le Classique OM – PSG est l’affiche phare de la Ligue 1 McDonald’s.

Bonne nouvelle : vous pouvez regarder OM – PSG en streaming sur tous vos écrans grâce à Molotov TV, à la maison comme en déplacement.

Molotov Basic (gratuit) : ce que vous obtenez

Pas besoin d’avoir le salaire d’un joueur du PSG pour profiter du match ! Si Molotov propose de regarder la Ligue 1 en direct à petit prix, vous pourrez également profiter gratuitement d’un bouquet comprenant :

Plus de 50 chaînes gratuites , dont la majorité des chaînes de la TNT (France 2, France 3, Arte, L’Équipe, RMC Découverte, CNEWS, BFMTV, etc.).

, dont la majorité des chaînes de la TNT (France 2, France 3, Arte, L’Équipe, RMC Découverte, CNEWS, BFMTV, etc.). Beaucoup de replays pour revoir émissions, séries et documentaires.

pour revoir émissions, séries et documentaires. Molotov Channels à la demande avec plus de 3000 heures de films, séries et docs en accès libre.

À noter : les chaînes des groupes TF1 et M6 ne sont plus incluses dans la formule gratuite. Vous pouvez y accéder ainsi qu’à des avantages supplémentaires (qualité vidéo supérieure, contrôle du direct, reprise au début, enregistrement cloud, accès depuis l’Union Européenne, etc.) via les options payantes de Molotov.

Pourquoi choisir Molotov pour OM – PSG ?

Simplicité : inscription rapide, interface claire, pas de matériel spécifique.

: inscription rapide, interface claire, pas de matériel spécifique. Multi-écrans : basculez d’un appareil à l’autre sans perdre le fil.

: basculez d’un appareil à l’autre sans perdre le fil. Confort de visionnage : diffusion stable, reprise depuis le début, navigation dans le direct.

: diffusion stable, reprise depuis le début, navigation dans le direct. Plus de sport : suivez l’actualité et les grandes affiches tout au long de la saison.

OM – PSG : avant le streaming, comment regardait on le match ?

Dans les années 90 et 2000, suivre un OM – PSG en direct n’était pas aussi simple qu’aujourd’hui. À cette époque, la diffusion des matchs était limitée à quelques chaînes hertziennes ou aux premières chaînes payantes spécialisées dans le sport, comme Canal+. Pour beaucoup de supporters, il fallait s’abonner à des offres coûteuses, attendre les rediffusions tardives ou se contenter des résumés au journal télévisé. Certains se regroupaient chez des amis ou dans des bars pour partager l’expérience, faute d’accès individuel aux retransmissions en direct.

Internet n’en était qu’à ses balbutiements, et le streaming tel qu’on le connaît n’existait pas encore. Résultat : regarder un OM – PSG relevait presque du rituel collectif, mais n’était pas toujours accessible à tous les passionnés.

Aujourd’hui, les choses ont radicalement changé. Grâce à des plateformes modernes comme Molotov TV, il suffit d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur ou d’une TV connectée pour suivre le Classique en direct, sans contrainte géographique. L’offre gratuite permet déjà de profiter d’un grand nombre de chaînes, et les options payantes ajoutent une qualité vidéo optimale, le contrôle du direct ou encore la possibilité d’enregistrer le match. En clair, l’expérience est devenue plus simple, plus flexible et parfaitement adaptée au mode de vie actuel.

Après le coup de sifflet final, prolongez la soirée avec un film : Molotov TV permet par ailleurs de regarder des films en streaming.

Pour ne rien manquer du choc OM – PSG en 2025-2026, choisissez la solution la plus simple : regardez le match en direct sur Molotov et profitez d’une TV vraiment partout.