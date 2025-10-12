Olivier Truchot RMC : salaire, âge, famille et tout savoir sur l’animateur des Grandes Gueules

Olivier Truchot s’impose comme l’une des figures emblématiques de RMC depuis plus de deux décennies. Co-animateur des Grandes Gueules aux côtés d’Alain Marschall depuis 2004, ce journaliste parisien a conquis le paysage radiophonique français grâce à son style direct et sans filtre. Parallèlement à son succès sur les ondes, il présente également BFM Story sur BFMTV, consolidant sa position dans l’univers médiatique hexagonal. Cet article dévoile les aspects méconnus de sa carrière, notamment sa rémunération et les détails de sa vie personnelle soigneusement préservée.

Rémunération et situation financière de l’animateur RMC

Les révélations sur son salaire mensuel

Le 13 juillet 2011, Olivier Truchot révélait publiquement percevoir 13 000 euros mensuels pour son travail radiophonique. Cette transparence inhabituelle dans le milieu médiatique français éclaire la hiérarchie salariale existant au sein de l’équipe des Grandes Gueules. Son co-animateur Alain Marschall bénéficie d’une rémunération supérieure, justifiée par l’ancienneté de sa carte de presse professionnelle. Cette différence illustre parfaitement comment l’expérience influence les grilles salariales dans le journalisme radiophonique contemporain.

Les observateurs du secteur qualifient régulièrement Truchot de journaliste au salaire à 5 chiffres, confirmant son statut d’animateur de premier plan sur la station marseillaise. Cette reconnaissance financière témoigne du succès durable de l’émission qui rassemble quotidiennement 1,2 million d’auditeurs entre 9h et midi.

Avantages et négociations contractuelles

En 2009, le rapport annuel de NextRadioTV révélait qu’Olivier Truchot avait bénéficié de 2 142 actions acquises, complétant sa rémunération de base. Ces avantages en nature prouvent la valorisation de son travail par la direction du groupe médiatique dirigé par Alain Weill.

Récemment, les deux animateurs ont été courtisés par la concurrence, notamment RTL et Europe 1. La clause de cession proposée par BFMTV suite au rachat par CMA-CGM offrait un mois de salaire par année d’ancienneté, rendant ces négociations particulièrement attractives. Malgré ces opportunités financières alléchantes, le duo a finalement choisi de renouveler son engagement avec RMC, privilégiant la stabilité et l’identité de leur émission phare.

Parcours professionnel et vie personnelle du journaliste

Formation et carrière dans les médias

Diplômé de l’Institut pratique de journalisme en 1992, Olivier Truchot a débuté comme reporter avant de devenir rédacteur en chef d’Autoroute FM. Son arrivée sur RMC en 2002 marque un tournant décisif dans sa carrière radiophonique. Il anime successivement plusieurs programmes marquants :

Controverses entre 2002 et 2003

On nous la fait pas de 2003 à 2004

Les Grandes Gueules depuis 2004

Parallèlement, son expansion télévisuelle débute en 2008 avec 19h Marschall-Truchot sur BFMTV, puis BFM Story à partir de 2010, qu’il présente désormais en solo depuis 2011. Cette double casquette radio-télévision illustre parfaitement l’évolution du journalisme moderne vers la multimédia.

Informations personnelles et présence médiatique

Né le 16 juin 1968 à Paris, Olivier Truchot cultive une discrétion remarquable concernant sa sphère privée. Père de quatre enfants âgés de 12 mois à 27 ans, dont le dernier Joseph né en mars 2021, il concilie habilement responsabilités familiales et exigences professionnelles. Sa présence sur les réseaux sociaux reste mesurée, comptabilisant plus de 103 830 abonnés sur Twitter.

Les polémiques occasionnelles, notamment concernant ses prises de position sur les grèves enseignantes, n’entament pas sa détermination à défendre la liberté d’expression. Il critique régulièrement ce qu’il considère comme la dérive du CSA vers un comité de la bien-pensance, revendiquant l’indépendance éditoriale de son programme face aux accusations de parti pris politique.