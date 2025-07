Olga Givernet : députée de l’Ain, sa vie de famille et son activité politique

Ingénieure de formation et figure politique montante, Olga Givernet incarne le renouveau politique français depuis 2017. Élue députée de l’Ain à trois reprises avec des scores confortables, cette quadragénaire a récemment été nommée ministre déléguée chargée de l’Énergie dans le gouvernement de Michel Barnier. Son parcours atypique mêle expertise technique, expérience internationale et engagement local. Cette mère de deux filles apporte à la sphère politique une vision pragmatique nourrie par son parcours professionnel dans l’industrie aéronautique et son attachement aux valeurs familiales. Étudions comment cette personnalité politique concilie vie de famille et responsabilités gouvernementales.

La vie familiale d’Olga Givernet : entre racines et valeurs

Née le 17 octobre 1981 à Saint-Germain-en-Laye, Olga Givernet puise ses valeurs dans un environnement familial diversifié. Son père, entrepreneur et ingénieur chimiste originaire du Puy-en-Velay, et sa mère, psychologue scolaire normande dans l’Éducation nationale, lui ont transmis le goût de l’engagement et du service public. La future ministre a grandi dans les Yvelines, accomplissant toute sa scolarité dans l’enseignement public, expérience qui a forgé ses convictions sur l’importance de l’éducation accessible à tous.

Parents aux profils complémentaires : père entrepreneur, mère dans l’éducation

Frère cadet formé aux compagnons du devoir en charpente

Éducation entièrement dans le système public

Sa rencontre avec son futur mari lors d’un stage chez Renault Trucks à Lyon marque un tournant dans sa vie personnelle. Aujourd’hui mère de deux filles, la députée de l’Ain équilibre ses responsabilités politiques avec sa vie de famille. Cette double expérience influence directement ses positions sur les questions de parentalité et d’éducation dans son travail législatif.

Un parcours professionnel international avant la politique

Diplômée de Polytech Sorbonne en électronique et informatique, Olga Givernet a complété sa formation d’ingénieure par un Executive Master en Technologie et Innovation à l’École Polytechnique. Ce solide bagage scientifique lui confère aujourd’hui une légitimité technique précieuse dans ses fonctions ministérielles.

Formation Bac+5 en ingénierie électronique et informatique

Executive Master de l’École Polytechnique

Expertise technique appliquée aux politiques publiques

Son parcours professionnel débute par une expérience internationale significative. En 2004, elle s’envole avec son mari pour la Nouvelle-Zélande où elle travaille chez Air New Zealand comme ingénieure avionique puis cheffe de projet pendant trois ans. De retour en France en 2007, elle s’installe à Saint-Genis-Pouilly et poursuit sa carrière dans l’industrie aéronautique à l’aéroport de Genève, spécialisée dans l’aménagement d’intérieurs de jets privés. Cette décennie d’expérience dans le secteur industriel lui apporte une vision concrète des enjeux économiques qu’elle défend aujourd’hui au gouvernement.

De l’engagement local à la députation de l’Ain

L’entrée d’Olga Givernet en politique suit un parcours progressif et ancré dans le territoire. Son engagement citoyen commence comme parent déléguée dans l’école de ses enfants, avant une adhésion au MoDem en 2013. Ce premier pas dans l’arène politique locale reflète son attachement aux préoccupations quotidiennes des familles.

Élue conseillère municipale à Saint-Genis-Pouilly en 2014

Conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes (2015-2016)

Adhésion à En Marche ! en 2016

Sa carrière politique s’accélère avec son investiture par La République en marche pour les législatives de 2017. Élue députée de la 3e circonscription de l’Ain avec 61,86% des suffrages, elle confirme son ancrage électoral lors de ses réélections en 2022 (58,72%) et en 2024 (63%). Cette stabilité électorale témoigne de la confiance des habitants de l’Ain envers son travail parlementaire et sa connaissance fine des enjeux transfrontaliers spécifiques à ce territoire.

Son action à l’Assemblée nationale et ses responsabilités

Durant ses mandats à l’Assemblée nationale, Olga Givernet a occupé des fonctions stratégiques qui reflètent ses domaines d’expertise. Membre de la commission des affaires étrangères, elle a également assuré la vice-présidence du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques lors de son premier mandat.

Participation active à l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques)

Porte-parole du groupe Renaissance depuis 2023

Défense des intérêts transfrontaliers de sa circonscription

Son parcours parlementaire illustre sa capacité à mobiliser son expertise technique au service du débat politique. Ses interventions lors des Questions au Gouvernement et son travail en commission témoignent d’une approche pragmatique des enjeux territoriaux. Cette expérience législative représente un avantage significatif pour ses nouvelles fonctions ministérielles, comme l’a souligné la presse politique qui analyse régulièrement les parcours des membres du gouvernement.

Sa nomination ministérielle et sa vision pour l’énergie

Le 21 septembre 2024 marque un tournant dans la carrière d’Olga Givernet avec sa nomination comme ministre déléguée chargée de l’Énergie dans le gouvernement de Michel Barnier. Cette responsabilité gouvernementale s’inscrit dans la continuité de son engagement pour la transition écologique et la souveraineté énergétique française.

Ambition d’être « la ministre de toutes les énergies »

Défense d’un mix énergétique équilibré

Vision stratégique incluant nucléaire et renouvelables

Sa formation d’ingénieure et son expertise scientifique nourrissent sa politique énergétique. La ministre défend une approche pragmatique qui concilie impératifs environnementaux et enjeux économiques, visant à renforcer l’indépendance énergétique française tout en respectant les objectifs climatiques internationaux.

Les convictions qui guident son action politique

L’engagement d’Olga Givernet s’articule autour de convictions fortes pour la transition écologique, le développement des territoires et l’attention aux problématiques transfrontalières. Son approche politique se caractérise par un pragmatisme issu de son expérience d’ingénieure et une connaissance approfondie du terrain.

Défense de la transition écologique responsable

Attention particulière aux enjeux familiaux et éducatifs

Engagement pour la parité en politique

Sa double expérience de mère de famille et de professionnelle de l’industrie influence directement sa vision des politiques publiques. Elle porte une attention particulière aux questions de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, thématique qu’elle défend régulièrement dans ses interventions parlementaires et désormais au sein du gouvernement.