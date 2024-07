Un nuage de sable arrive en France : voici les régions concernées

La France connait ces derniers jours un temps chaud et sec, au grand bonheur des estivants. Cependant, un nuage de sable remonte en ce moment du Sahara vers le nord. Ces poussières de sable sont attendues dans les prochaines jours sur plusieurs régions de la France.

Après plusieurs jours de perturbations, le soleil est de retour sur l'ensemble du territoire français. Un climat qui satisfait les vacanciers, mais qui favorise aussi l'arrivée d'un phénomène désagréable : les vents du Sud charriant des poussières de sable. Durant les prochains jours, des nuages de poussière en provenance du Sahara devraient être observés sur plusieurs régions de la France.

Depuis dimanche, un anticyclone s'est positionné sur le nord de la Belgique, protégeant la France et une partie de l’Europe des perturbations. À l’inverse, au sud de l'Espagne et du Maroc, une zone dépressionnaire est présente. La combinaison des deux phénomènes agit donc comme une pompe à poussière qui transporte les particules de sable de l'Afrique du Nord vers l’Europe.

L’étendue du nuage de sable sera plus importante mardi et mercredi

Ces nuages de sable ont déjà atteint dès dimanche soir les Pyrénées ainsi que le long du littoral méditerranéen français, rapporte Tameteo. Bien qu'elles soient plutôt faibles, ces poussières de sable ont continué leur progression durant toute la journée du lundi. Ce nuage de sable devra progressivement remonter un peu plus sur toute la moitié ouest de la France.

Dans un puissant flux de sud responsable de l'épisode caniculaire, de nouvelles poussières sahariennes survoleront notre ciel de mardi à jeudi rendant l'ambiance encore plus étouffante. pic.twitter.com/5OoYPmeoWH — Lyon Météo (@LyonMeteo69) July 29, 2024

Durant la soirée de lundi, des concentrations plutôt faibles de sable ont atteint l'Occitanie, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine et le sud Bretagne. Les Pays-de-la-Loire et la région parisienne ont pu aussi observer des poussières de sable, mais en concentration très faible. Cependant, grâce aux hautes pressions présentes sur l'Allemagne, les régions est et nord de la France sont temporairement épargnées par les poussières de sable.

C'est pendant les journées de mardi et mercredi que le nuage de sable sera le plus étendu et concentré sur la France. D'ailleurs, à cause de la présence de ce phénomène au-dessus de l'Hexagone, la dépression orageuse attendue en milieu de semaine pourrait être moins importante que prévu. En effet, ces poussières pourront jouer le rôle d'écran face aux rayons solaires et donc limiter l'énergie présente au sol, indispensable à la formation des orages. Ces nuages de sable devraient, cependant, commencer à se dissiper à partir de jeudi.