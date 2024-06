Qu'arrive-t-il au noyau terrestre ? Et quelles sont les conséquences sur l'Homme ?

Un plongeon au cœur de la Terre pour découvrir le fascinant ballet du noyau interne, révélé pour la première fois par une étude de l'université de Californie de Sud.

Dans les profondeurs mystérieuses de la Terre, un phénomène énigmatique intrigue les scientifiques du monde entier. Une étude récente menée par des chercheurs de l'université de Californie du Sud a révélé un bouleversement inattendu au cœur même de notre planète « le noyau interne », objet de controverses depuis des décennies, semble avoir entamé un changement radical.

Le mystère du noyau terrestre révélé

D'après une récente étude menée par l'université de Californie du Sud (USC), le mouvement du noyau interne de la Terre fait l'objet d'une controverse depuis deux décennies. Des recherches antérieures suggéraient que le noyau interne tournait plus rapidement que la surface de la planète. Cependant, les données recueillies depuis 2010 ont révélé un changement significatif, le noyau interne se déplace désormais plus lentement que la surface terrestre.

Cette découverte a été confirmée par une analyse approfondie des sismogrammes par l'équipe de chercheurs de l'USC, dirigée par John Vidale, doyen de la faculté des sciences de la Terre du Dornsife College of Letters, Arts and Sciences de l'université. Alors que cette observation diverge des modèles scientifiques précédents, elle repose sur une base solide avec plus de deux douzaines d'observations supplémentaires étayant ces résultats.



Ce ralentissement du mouvement du noyau interne, le premier en plusieurs décennies, remet en question les théories établies et ouvre de nouvelles perspectives sur la dynamique interne de la Terre.

Cette sphère solide, de taille équivalente à celle de la Lune, se situe à plus de 4 828 km sous la surface terrestre. Les chercheurs, dont Vidale et Wei Wang de l'Académie chinoise des sciences, ont récemment constaté que « le noyau interne se déplace légèrement plus lentement que par le passé, marquant ainsi une décélération inédite depuis environ 40 ans ».

Pour approfondir cette découverte, une approche novatrice a été adoptée en utilisant des formes d'onde et des tremblements de terre répétés. Les données sismiques recueillies autour des îles Sandwich du Sud ont été analysées, provenant de 121 événements sismiques répétés entre 1991 et 2023, ainsi que d'essais nucléaires effectués par l'Union soviétique entre 1971 et 1974, et par la France et les États-Unis à cette époque.

La danse mystérieuse du noyau terrestre

M. Vidale, de l'Université de Californie du Sud (USC), révèle que « le ralentissement du noyau interne de la Terre est attribuable à l'agitation du noyau externe de fer liquide qui l'entoure, générant ainsi le champ magnétique de notre planète. Ce phénomène est également influencé par les forces gravitationnelles exercées par les régions denses du manteau rocheux situé au-dessus ».

Les conséquences de ce changement dans le mouvement du noyau interne sur la surface terrestre restent pour le moment sujettes à spéculations. Selon l'étude, ce recul pourrait entraîner une légère modification de la durée d'une journée, de l'ordre de quelques fractions de seconde : « C'est très difficile à remarquer, de l'ordre d'un millième de seconde, presque perdu dans le bruit des océans et de l'atmosphère en ébullition ».

Les prochaines recherches des scientifiques de l'USC visent à mieux comprendre la trajectoire du noyau interne afin de dévoiler les raisons précises de son évolution. « La danse du noyau interne pourrait être encore plus complexe que ce que nous connaissons actuellement », a déclaré M. Vidale.