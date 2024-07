Nouveau triste record pour le climat en France : que nous réserve l'avenir ?

Juin 2024 a été le témoin percutant de l'évolution implacable de notre climat. Un rappel à l'ordre urgent pour agir contre le réchauffement, avant que les records ne deviennent notre nouvelle normalité.

Dans les annales climatiques mondiales, juin 2024 restera gravé en lettres de feu. Les chiffres soufflés par Copernicus, l'observateur émérite de notre planète, sont sans appel, une succession de vagues de chaleur exceptionnelles alarme la communauté scientifique, tandis que les océans enregistrent des températures record, amplifiant le phénomène. Une situation critique qui appelle à des actions urgentes pour enrayer cette spirale infernale.

Juin 2024, un record de chaleur inquiétant

Le mois de juin 2024 a battu un record de chaleur inquiétant, devenant ainsi le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon les données récentes de Copernicus. La température moyenne de l'air à l'échelle mondiale a atteint 16,66 °C ce mois-ci, dépassant de 0,67 °C la moyenne de la même période entre 1991 et 2020, et de 1,5 °C par rapport à la période allant de 1850 à 1900.

Il s'agit maintenant de 12 mois consécutifs où la planète enregistre un réchauffement mensuel supérieur à 1,5 °C par rapport au climat de l'ère préindustrielle. Entre juin 2023 et juin 2024, la température moyenne mondiale a dépassé la moyenne de la période 1991 - 2020 de 0,76 °C, et a augmenté de 1,64 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Les vagues de chaleur sans précédent alarment les experts

En juin 2024, les températures ont atteint des sommets inquiétants dans plusieurs régions du globe, notamment en Turquie, dans l'est du Canada, à l'ouest des États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Sibérie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et même en Antarctique.

Cette vague de chaleur exceptionnelle n'a pas épargné les mers, avec une température moyenne de surface atteignant 20,85 °C, un record jamais enregistré à cette période de l'année. Les océans battent ainsi des records de chaleur depuis 15 mois consécutifs, confirmant une tendance à la hausse.

Pour Carlo Buontempo, directeur du programme Copernicus, il ne s'agit pas d'une simple aberration statistique, mais d'un changement climatique important et continu. « Même si cette série d'extrêmes devait prendre fin à un moment donné, de nouveaux records seront battus tant que le climat continuera à se réchauffer. Ce phénomène est inévitable, à moins que nous arrêtions d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et dans les océans », souligne-t-il dans un communiqué.