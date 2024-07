Le nombre des glaciers explose : l'explication d'une augmentation paradoxale

Les conséquences du réchauffement climatique sont indéniables sur plusieurs écosystèmes terrestres. Parmi elles, l’effet notoire sur les masses glacières. Cela porte un nom : la fonte des glaciers. Or, une observation fait surgir une nouvelle donnée : le nombre des glaciers augmente de plus en plus. Paradoxe !

En effet, dans certaines régions polaires, le nombre des glaciers a considérablement augmenté. Un constat perturbant quand on sait que le réchauffement climatique a fait fondre les plus grandes masses glacières de la planète Terre.

Or, ce qui peut paraître comme une nouvelle donnée rassurante, cache une réalité bien particulière. C’est dans ce sillage que des chercheurs de l’Université d’Alaska ont procédé à un recensement des glaciers. Premier résultat : le nombre des glaciers s’élève à environ 100.000, et cela n’est que le prélude d’un épisode d’augmentation du nombre de masses glacières.

Augmentation du nombre des glaciers : l’explication d’un phénomène inquiétant

Décortiquant ce phénomène, les chercheurs de l’Université d’Alaska ont pointé du doigt l’éléphant dans la pièce terrestre : l’accélération du réchauffement climatique. En effet, l’augmentation du nombre de glaciers n’est en aucun cas une régénération de ces temples polaires.

Il s’agit plutôt de plusieurs fractures d’un seul grand glacier. La division d’une seule grande pièce donne un plus grand nombre de petits fragments. Ce n’est pas sorcier !

Ainsi, le nombre des petits glaciers est en constante augmentation suite à la fonte des glaciers de grandes tailles. Ces morceaux de glaciers nouveaux se déplacent rapidement, devenant des glaciers à part entière. Ce qui fait augmenter ostensiblement le nombre des glaciers observés, accentuant ce « boom glacier », on propose !

Nombre de glaciers sur Terre : un comptage éternel !

Émanant d’un résultat d’une équation très simple à expliquer, cette augmentation de nombre des glaciers donnera des maux nouveaux aux scientifiques. En effet, avec l’accélération du réchauffement climatique, la température passe des caps importants dans les régions polaires. Ce qui accélère les fractures des glaciers. Ces gigantesques fissures augmentent le nombre des masses glacières, qui perdent de leur ampleur.

Désormais, le doute plane quant à l’avenir d’une expression ancrée dans les dictionnaires des scientifiques : masse glacière.

De plus, ce « boom glacier », peut-être une nouvelle terminologie qui remplacera la précédente, rendra difficile la mission de compter le nombre des glaciers sur Terre. « Actuellement, il est impossible de déterminer avec exactitude le nombre des glaciers. De nombreux petits morceaux flottent et de nouveaux surgissent très rapidement », expliquent les chercheurs de l’Université d’Alaska.