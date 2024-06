Le niveau de CO2 augmente 10 fois plus vite qu'on le pensait : quel impact sur l'Homme ?

Une récente analyse chimique effectuée en Antarctique soulève des inquiétudes concernant l'augmentation rapide du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Le taux actuel d'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère dépasse de loin tout ce que la terre a connu au cours des derniers millénaires. Cette analyse de la glace antique offre un aperçu fascinant des changements climatiques passés et actuels.

Révélations sur les secrets climatiques enfouis sous la glace

Une étude poussée menée par des chercheurs en Antarctique a révélé que le taux actuel d'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère dépasse de façon spectaculaire toute fluctuation des 50 000 dernières années. Ces découvertes exceptionnelles, publiées récemment dans la revue de renom Proceedings of the National Academy of Sciences, soulignent la nécessité impérieuse de comprendre pleinement les changements climatiques passés et présents. Selon Kathleen Wendt, professeure adjointe au sein du collège des sciences de la terre, de l'océan et de l'atmosphère de l'Université d'État de l'Oregon et auteure principale de l'étude, « notre recherche a identifié les taux d'augmentation naturels de CO2 les plus rapides jamais enregistrés, et celui observé actuellement, principalement attribuable aux émissions humaines, est 10 fois supérieur ».

Les scientifiques ont analysé des carottes de glace prélevées en Antarctique pour mieux comprendre l'évolution passée du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces échantillons, recueillis à une profondeur de 3,2 kilomètres, ont révélé des traces de produits chimiques permettant de reconstituer les variations des niveaux de CO2 au fil des millénaires.

Cette recherche a été rendue possible grâce au soutien de la National Science Foundation des États-Unis, qui a financé les opérations de forage et d'analyse chimique. Les résultats obtenus mettent en évidence l'impact des activités humaines sur l'augmentation actuelle des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement climatique dû à l'effet de serre.

Les carottes de glace en Antarctique offrent une perspective unique sur l'évolution du climat et sur la manière dont notre planète a répondu aux changements environnementaux au fil des siècles.

Les mystères des fluctuations du CO2 lors de la dernière période glaciaire

Les recherches récentes ont mis en lumière des augmentations surprenantes du dioxyde de carbone lors de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Ces fluctuations inhabituelles se sont produites parallèlement à des événements Heinrich, associés à des changements climatiques brutaux dans le monde entier.

Les scientifiques, en étudiant des échantillons de carotte de glace de l'Antarctique occidental, ont identifié un schéma montrant des augmentations rapides du dioxyde de carbone lors de ces événements Heinrich. Christo Buizert, co-auteur de l'étude, explique : « nous pensons qu'ils sont causés par un effondrement dramatique de la calotte glaciaire nord-américaine, déclenchant une réaction en chaîne impliquant des changements dans les moussons tropicales et les vents d'ouest de l'hémisphère sud, ainsi qu'une libération importante de CO2 des océans ».

Ces augmentations naturelles du dioxyde de carbone étaient d'environ 14 parties par million en 55 ans, se produisant environ une fois tous les 7 000 ans. À titre de comparaison, le rythme actuel d'augmentation du CO2 ne prend que 5 à 6 ans pour la même quantité. De plus, les chercheurs constatent que les vents d'ouest, qui sont essentiels pour la circulation des profondeurs océaniques, se sont renforcés lors des périodes passées d'augmentation du CO2, entraînant une libération rapide de l'océan austral.

Ces nouvelles découvertes soulignent que si les vents d'ouest continuent de se renforcer en raison du changement climatique, cela affaiblira la capacité de l'océan austral à absorber le dioxyde de carbone émis par l'activité humaine. « Nous dépendons de l'océan austral pour absorber une partie du CO2 que nous émettons, mais les vents du sud qui augmentent rapidement affaiblissent sa capacité à le faire », explique Wendt, chercheuse en chef de l'étude.