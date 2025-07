Nino Vella : mort à 31 ans du chanteur de Rouquine, les circonstances troublantes de sa disparition

Le monde de la musique française a été frappé par une terrible nouvelle le 1er juillet 2024. Le label Sony Music a annoncé le décès soudain de Nino Vella, pianiste talentueux et membre du duo Rouquine, à seulement 31 ans. Cette disparition brutale a plongé dans le chagrin de nombreux artistes et fans qui appréciaient son talent exceptionnel. Compositeur virtuose et producteur accompli, Nino Vella avait déjà marqué de son empreinte la scène musicale française, collaborant avec des figures majeures comme Patrick Bruel, Vianney ou encore Eddy de Pretto.

Les circonstances mystérieuses du décès de Nino Vella

C’est dans son sommeil que Nino Vella s’est éteint paisiblement, à son domicile parisien. Selon les déclarations émouvantes de ses proches, « le cœur de Nino, notre être d’émotion, s’est arrêté paisiblement dans son sommeil, la nuit du premier juillet ». Toutefois, les causes médicales précises de son décès demeurent inconnues du grand public, ce qui suscite de nombreuses interrogations dans la famille musicale française. Le jeune artiste avait pourtant été aperçu quelques jours avant sa mort en compagnie de la chanteuse Izïa Higelin et d’autres amis, ne laissant rien présager d’un tel drame.

Sa dernière apparition publique remontait au 7 mars 2024, lors de l’enregistrement d’un épisode de La CoLAB à la Little Atlantique Brewery de Nantes. Aucune information concernant d’éventuels problèmes de santé n’a été communiquée, renforçant le caractère troublant de cette disparition soudaine qui a bouleversé la scène musicale française.

Une disparition soudaine qui a bouleversé ses proches

Le décès inattendu du pianiste virtuose a provoqué une onde de choc émotionnelle parmi ses proches et collaborateurs. Lors de ses obsèques, le 10 juillet 2024, Izïa Higelin était présente pour rendre un dernier hommage à son ami et a évoqué avec émotion leurs derniers instants partagés. Comme d’autres artistes discrets de la scène française, Nino Vella avait tissé des liens profonds avec ses pairs, qui ont exprimé leur douleur face à cette perte irremplaçable pour la musique française.

La vague d’hommages pour un artiste qui a marqué la musique française

Suite à l’annonce de son décès, de nombreux artistes ont manifesté leur tristesse sur les réseaux sociaux. Vianney a partagé ces mots poignants : « Adieu mon ami. Tu vas beaucoup me manquer. Je garde précieusement ces moments où nous avons croisé ma guitare et ton piano sur scène, en studio, à Taratata… nous étions loin d’avoir vu toute l’étendue de ton infini talent ». Eddy de Pretto a quant à lui promis de « continuer de faire résonner son piano dans toutes les salles de France ».

Les témoignages de deuil ont afflué de toute la famille musicale française :

Barbara Pravi, Joyce Jonathan et Nagui ont exprimé leur émotion et leur admiration pour le jeune compositeur

November Ultra, Lord Esperanza et Pierre Garnier ont salué sa générosité et son talent exceptionnel

Son binôme dans Rouquine, Sébastien Rousselet, a confirmé que le groupe ne poursuivrait pas sans lui : « Rouquine, c’était nous deux. Ce n’est pas autre chose »

Un album live du dernier concert de Rouquine à la Maroquinerie sera publié en décembre 2024, ultime témoignage du talent de cet artiste emporté trop tôt.

Une carrière musicale riche malgré sa brièveté

Originaire de Cholet en Maine-et-Loire, le parcours artistique de Nino Vella avait débuté par une victoire remarquée dans l’émission « The Artist » présentée par Nagui sur France 2 en 2021. Avant de former le duo Rouquine avec Sébastien Rousselet, il avait fondé le groupe Babel. Sa discographie avec Rouquine compte deux albums : « Masculine » en 2022 et « Mammifère » sorti en mars 2024. Son talent de compositeur l’avait également amené à travailler pour de nombreux artistes et à créer la bande originale du film Netflix « Comment je suis devenu Super Héros ».