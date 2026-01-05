Nine d’Urso, fille d’Inès de la Fressange, se confie sur son compagnon et sa bisexualité

Nine d’Urso, comédienne de 31 ans et fille d’Inès de la Fressange, s’exprime aujourd’hui sans détour sur sa vie sentimentale et son orientation sexuelle. L’actrice, qui incarne George Sand dans la série La Rebelle diffusée sur France 2 depuis le 14 avril 2025, assume pleinement sa bisexualité dans les médias. Cette transparence s’inscrit dans un combat plus large pour la visibilité de la communauté LGBT. Entre confidences sur son compagnon actuel, témoignages sur ses relations passées et engagement militant, Nine d’Urso dessine le portrait d’une femme libre qui refuse les cases.

Son compagnon actuel et ses qualités

Dans les colonnes de Gala, Nine d’Urso révèle vivre une histoire d’amour avec un homme. Elle déclare avec une pointe d’humour : « J’ai un amoureux garçon aujourd’hui. Son seul défaut est de ne pas être une femme. Il a d’autres qualités. » Cette phrase résume sa conception ouverte des relations amoureuses. L’actrice valorise chez son compagnon l’ouverture d’esprit et la capacité à défendre ses convictions jusqu’au bout, des qualités qu’elle admire également chez George Sand.

Ce couple intervient après une période de célibat assumé. Elle confiait d’ailleurs dans Elle : « Aujourd’hui, après une longue histoire d’amour avec un garçon, je suis célibataire et je trouve ça très bien, même si on a parfois l’impression que c’est la plus grande des insubordinations. » Nine reprend volontiers les mots de la chanteuse Cher : « Un garçon, c’est comme un dessert à la fin d’un repas, c’est bon, mais il n’y a pas que ça qui me nourrisse ! »

Malgré cette relation actuelle, la fille d’Inès de la Fressange reste discrète. En 2024, elle affirmait à Gala : « Je suis pour le droit des gens à disposer d’eux-mêmes. Pour le reste, ma vie sentimentale n’est pas de nature à passionner les foules. »

L’affirmation de sa bisexualité

Sur le plateau de Quelle époque ! sur France 2, Nine d’Urso confirme sans ambiguïté : « C’est vrai que j’ai été en couple avec une fille pendant un certain temps. » Cette déclaration publique témoigne de son aisance à aborder le sujet. À 20 ans, elle vivait une relation amoureuse avec une femme. Les réactions qu’elle a essuyées révèlent la persistance des préjugés : « On me disait : ‘Tu es jolie pourtant !’. Comme si on était lesbiennes parce que les hommes ne voudraient pas de nous. »

En 2022, dans Elle, l’actrice témoignait de cette expérience : « Je suis sortie avec une fille pendant un certain temps et j’ai vu combien cela pouvait encore être difficile. » Interrogée par Léa Salamé sur sa bisexualité, elle répond : « C’est vrai qu’on m’en parle vachement, notamment par rapport à ce rôle. Je suis assez contente d’en parler. »

Son engagement pour la visibilité LGBT

Nine d’Urso milite activement pour les droits des personnes LGBT. Elle explique à Paris Match : « J’aimerais bien que le problème de visibilité de la communauté LGBT ne soit plus un problème, j’adorerai qu’on parle d’autre chose, mais force est de constater qu’on ne peut pas faire l’impasse là-dessus. » Son rôle dans La Rebelle lui offre une tribune idéale. La série dépeint la sexualité plurielle de George Sand dans une société du XIXème siècle particulièrement rigide.

Barbara Pravi, qui incarne Marie Dorval, l’amante de George Sand, raconte une anecdote révélatrice

Avant le tournage des scènes intimes, Nine lui aurait demandé si elle avait déjà couché avec une femme

L’actrice aurait ajouté avec spontanéité qu’elle devrait l’expérimenter

Nine admire profondément George Sand qu’elle perçoit comme « une femme courageuse, pas comme une femme volage ». Cette identification nourrit son propre engagement pour la représentation des identités plurielles dans l’art contemporain.